Вторник, 15 Апреля 2025 15:53

АрмИнфо. Республиканская партия Армении (РПА) была важным игроком на политической арене Армении во все трудные для страны годы, была одной из ведущих сил, обеспечивающих стабильность и развитие в стране, и продолжает твердо стоять на позициях сохранения и защиты национальных ценностей. Об этом на юбилейном заседании РПА по случаю 35-летия основания этой политической силы заявил третий президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян.

По его словам, РПА выдержала испытание и пребыванием во власти, и пребыванием в оппозиции, вопреки тем, кто питает ложные иллюзии относительно устранения Республиканской партии с политической арены Армении. Саргсян признал, что у партии на протяжении этих 35 лет были как успехи, так и упущения, при этом заметив, что эти ошибки не были фатальными для армянского государства и народа.

Далее он коснулся этнической чистке в Арцахе, заметив, что арцахцы были насильственно перемещены, а Арцах был полностью сдан врагу, что свело на нет огромные усилия и жертвы армянского народа за последние три десятилетия.

Саргсян напомнил, что исполнительный орган РПА неоднократно подчеркивал, что для преодоления кризисных ситуаций необходимо предпринять соответствующие шаги, и указывал на недопустимость ведения диалога по вопросам, имеющим экзистенциальное значение для армянского народа со стороны правительства, утратившего свою легитимность, поскольку оно не приведет ни к каким положительным результатам.

"Мы обратились к армянской общественности, армянам Арцаха, диаспоре, союзникам и партнерам Армении с призывом серьезно оценить ситуацию, вытекающие из нее последствия и начать серию консолидированных обсуждений и действий с целью остановить губительный процесс. Мы призвали международных партнеров руководствоваться своими предыдущими заявлениями о правах арцахских армян, своевременно предпринять адекватные ситуации шаги, целенаправленными и практическими мерами по пресечению преступной практики Азербайджана, недопущению новой трагедии, а также вывести Азербайджан на поле диалога для обсуждения вопросов возвращения арцахских армян на родину под международные гарантии", - вновь напомнил третий президент Армении.

Саргсян подчеркнул, что после этой катастрофы РПА направил все свои силы и возможности на решение различных проблем армян Арцаха, оставшихся без власти по воле правителей Армении. Он добавил, что, естественно, эти усилия не идут ни в какое сравнение с утвержденными государством, скоординированными, долгосрочными программами поддержки, которые так и не были реализованы, что стало причиной эмиграции многих наших соотечественников из Армении. Политик также заметил, что те арцахцы, кто остался в стране, из-за равнодушия и бездействия правителей Армении, ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами: от тяжелого социального положения до защиты прав.

"Сегодня нас нещадно критикуют, вернее больше клевещут на нас. От нас требуют действий те, кто с большим удовольствием участвовал в акциях с "гробами и траурными венками", учиненных против нас во время известных событий, требовал нашего смещения, демонстративно приветствовали эти действия, а некоторые тайно радовались беззакониям, творимым в отношении нас государственной репрессивной машиной. Снова и снова они намеренно бросаются тезисом "ты привел Никола", чтобы очистить свое не столь далекое прошлое. Прошлое, которое для кого-то, возможно, было честным заблуждением, с ожиданием чудес в жизни при смене власти, а для кого-то - осознанным действием, с целью захвата власти с помощью ложных обещаний", - отметил Саргсян.

По словам третьего президента, и "уже неважно, насколько полезными были друг другу те, кто заблуждался и те, действовал осознанно в том не столь далеком 2018 году, проводя ядовитую, грязную кампанию против меня лично, Республиканской партии и многих наших друзей методами 1937 года".

Саргсян добавил, что сегодня, спустя 7 лет после тех позорных событий, каждый второй прохожий на улице проклинает и бросает нецензурную брань в сторону этой капитулировавшей власти, каждый третий - себя за наивность в безоговорочной вере властям.

Третий президент Армении также считает, что те, кто сегодня говорят, что в 2018 году правительство могло бы силой подавить протесты, не отдавая власть "бархатным революционерам" кривят душой, поскольку прекрасно понимают в какой бы хаос это вовлекло страну.

"Тем, кто нас обвиняет, я скажу только следующее: признание своей ошибки, а тем более ее исправление, безусловно, требует большого мужества. Вы прекрасно понимаете, что Ваше горячее участие или полное безразличие к вынужденной отставке семь лет назад делает Вас соучастником всего, что произошло после этого.

Признать свою причастность, честно признать, что каждое ваше участие в этом деле позволило захватчику власти использовать вас в своих долгосрочных целях, конечно, крайне сложно, но, и обвинить кого-то другого - это самое простое, что можно сделать. Так почему бы не пойти по легкому пути?

На последнем съезде нашей партии я уже говорил, что "никто вас не заставлял в стаде коров целовать лоб громче всех кричащего осла.

Теперь, принимая во внимание последние события, я хочу продолжить свою мысль: "Не привязывайте осла, которого вы поцеловали к нашей двери. Каждый несет ответственность за осла, чей лоб он поцеловал", - сказал третий президент Армении.