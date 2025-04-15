Вторник, 15 Апреля 2025 15:29

АрмИнфо. В Армении впервые пройдут Дни культуры Казахстана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, Дни пройдут с 18 по 19 апреля в рамках культурного сотрудничества, сложившегося между двумя странами. Мероприятие откроется 18 апреля в кинотеатре "Москва" с показов казахстанского кино. В рамках этой программы зрители смогут увидеть игровые и анимационные фильмы, созданные в последние годы, включая работу режиссера Абдрашева "Казахское Ханство. Золотой трон".

На следующий день, 19 апреля, в концертном зале Арама Хачатуряна пройдет гала- концерт с участием известных творческих коллективов Казахстана. В числе выступающих, как сообщили в Министерстве, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, вокальный квартет "Il Canto", национальный этно-ансамбль "HasSak", танцевальная группа "Birlik" и ансамбль домристов. Также на сцене выступят творческие коллективы из Армении, включая женскую группу Государственного ансамбля танца Армении и эстрадно-симфонический оркестр Общественного радио Армении.

В Министерстве сообщили, что в рамках Дней культуры запланирована официальная встреча главы МОНКС Армении Жанны Андреасян с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой. Кроме того, будет подписан меморандум о сотрудничестве между Общественным телевидением Армении и информационным агентством Казахстана "Хабар", а также состоится церемония открытия парка в честь казахского поэта Абая Кунанбаева.

В ходе мероприятий казахстанская делегация посетит Национальную библиотеку Армении, где расположен уголок казахской литературы, а также Ереванский государственный университет, где действует центр казахской литературы, истории и культуры имени Абая Кунанбаева. В рамках программы также пройдет экскурсия по Институту древних рукописей имени Месропа Маштоца в Матенадаране, состоится передача казахской литературы.