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 Вторник, 15 Апреля 2025 15:20
Марианна Мкртчян

Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти

Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти

АрмИнфо.  Республиканская партия Армении (РПА) не смирилась с мыслью, что безопасность страны, национальные интересы могут стать предметом торга. Об этом на юбилейном заседании РПА по случаю 35-летия основания этой политической силы заявил третий президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян.

"До тех пор, пока Арцах сдан, некоторые территории Армении оккупированы противником, пока военно-политическое руководство Арцаха и наши многочисленные пленные соотечественники незаконно содержатся в бакинских тюрьмах и подвергаются бесчеловечному, жестокому обращению и пыткам, пока более ста армян пропали без вести после войны, суверенитет Армении серьезно подорван, безопасность страны находится под угрозой, а наши национальные ценности подвергаются посягательству, мы не настроены проводить торжественные мероприятия",

- сказал Саргсян.

Вместе с тем он подчеркнул, что значительная часть политических деятелей Армении, в том числе и неправительственных, активно участвовала в обслуживании различных иностранных повесток дня. "Некоторые говорят, что Армения должна вступить в БРИКС, другие - что мы должны вступить в ЕС. Я считаю, что прежде чем обсуждать и решать такие вопросы, нам нужно решить более важную проблему. Только после того, как Армения вернется к проармянскому и армяноцентричному курсу, поверьте мне, оставшиеся проблемы будут решаться гораздо более естественно, с опорой на национальные интересы армянского народа", - отметил Саргсян.

При этом он отметил, что после смены власти Армении необходимо будет решить как минимум три приоритетных вопроса: создание атмосферы солидарности внутри страны, как важнейшего вопроса с точки зрения национальной безопасности; восстановление боеспособности Вооруженных сил страны в соответствии с вызовами XXI века; формирование профессионального дипломатического корпуса и восстановление отношений с союзниками и партнерами Армении, при этом понимаю кто партнеры, а кто союзники.

Саргсян считает, что внешняя политика Армении должна основываться не на желаниях, а на четком понимании и оценке реальности и интересов. "Новая концепция внешней политики нашей страны в условиях изменившихся геополитических реалий должна в полной мере защищать наши национальные интересы и ценности, устанавливая четкие приоритеты и цели. Необходима новая стратегия интернационализации арцахского вопроса, имеющая правовые, политические и гуманитарные составляющие, включающая международную повестку по защите прав арцахских армян и их возвращению на родину", - продолжил он.

Говоря о том, куда должна двигаться Армении, Саргсян отметил, что Армения всегда стояла перед дилеммой вступить в БРИКС или стремиться стать членом ЕС, и при принятии решения, руководство Армении всегда исходило из интересов своего государства и народа.

"Именно поэтому, будучи членом Евразийского экономического союза, нам удалось подписать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Мы развивали взаимовыгодные отношения с обеими сторонами, укрепляя диалог во всех областях, представляющих взаимный интерес. Это также было крайне важно с точки зрения обеспечения нашей безопасности и мирного и достойного урегулирования арцахского конфликта. Эта наша политика подвергалась критике и обструкции со стороны различных кругов, но, слава Богу, сегодня именно благодаря этой политике экономика Армении спасена от краха. Это очевидная и неоспоримая реальность для всех профессиональных кругов и многочисленных хозяйствующих субъектов, которые непосредственно ощущают результаты этой политики в своей деятельности", - констатировал третий президент Армении.

Он также обратил внимание, что сегодня общечеловеческие принципы и ценности очень часто вступают в противоречие с реальной политикой и геополитическими интересами.

"Государства начинают пересматривать свою внешнюю политику и обязательства по отношению к международным организациям. В результате так называемые принципы демократии и прав человека часто получают новые толкования, что приводит к отказу от общепринятых правил международных отношений или их изменению. Борьба между государствами ведется не только за обладание природными ресурсами, но и за навязывание систем ценностей, а в случае малых государств - за сохранение собственных систем ценностей", - добавил Саргсян.

В этом ключе политик подчеркнул, что Исполнительный орган РПА официально выразил свою позицию по так называемому проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном  - "документу, являющемуся результатом сомнительных переговоров, скрытых под завесой мира".

"Хотел бы лишь подчеркнуть, что оба слова в словосочетании "мирное соглашение" являются, мягко говоря, спорными, вводящими в заблуждение и далекими от реальности.  Не будем также забывать, что в соглашении должно быть как минимум две стороны, а в сегодняшнем процессе видна только одна сторона - Азербайджан, который открыто и шаг за шагом диктует свои условия с доминирующей позиции. Очевидно, что даже в этой ситуации имеются весомые дипломатические обоснования для защиты интересов армянской стороны", - отметил глава РПА.

По его словам, очевидно, что этот процесс не о "мире", а о продолжении гибридной войны, ведущейся против Армении. При этом он выразил убеждение, что ситуацию еще можно изменить при появлении нового переговорщика и авторитетных международных посредников в результате смены власти.

"Переговорный процесс должен вернуться во внешнеполитическую повестку государства, а действия сегодняшнего режима также должны получить адекватную правовую оценку", - отметил он, еще раз подчеркнув, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, как бы это ни представлял капитулирующий режим, вставший на сторону Азербайджана.

"Это не что иное, как политика по отречению от Арцаха, которая сейчас открыто проводится на государственном уровне.

Сегодня правители Армении пытаются убедить нас, что потеря Арцаха - это цена "мира". Это блестящий пример лжи. Если бы существовал конкурс лжи, это правительство стало бы чемпионом мира. Они обещали мир, а получили войну; они обещали процветание, мы получили эмиграцию; они обещали защитить Арцах, они сдали Арцах. После всего этого они даже могут смотря нам в глаза сказать, что все делается правильно, что они движутся вперед по своему собственному плану, являющемуся 100% национальной катастрофой", - заметил Саргсян.

По его словам, действующий в Армении режим, для продвижения так называемой "мирной повестки" пугают граждан войной. "Я не верю, что в этих условиях экономические связи и торговля являются гарантией мирного сосуществования. Так думать могут только люди, не знакомые с историей человечества и современной глобальной ситуацией", - отметил бывший президент Армении.

"К сожалению, сегодня рейтинг партий в нашей стране достаточно низок, значительная часть общества, находящаяся в состоянии апатии, утратила веру в политические силы и не доверяет им. Ожидания общества и неоправданные ожидания имеют свои причины, которые являются темой другого, более глубокого размышления. Ни одна политическая сила, взятая отдельно, без исключения, сегодня не способна обеспечить мобилизацию общества для осуществления перемен в Армении. Я говорю это с сожалением. И как одна из таких политических сил мы обязаны сделать выводы", - добавил Саргсян, в этом ключе указав на необходимость повышения армянскими политическими силами своей репутацию среди общественности.

Он добавил, что время идет, опасности становятся все более ощутимыми, и люди устали слышать слова и обещания, от безрезультатной борьбы и хотят видеть результаты.

"Как третий президент Республики Армения и лидер Республиканской партии, я с уверенностью заявляю, что сегодня нам, как воздух и вода, необходимы самоуважение и вера, прежде всего, в собственные силы. Мы не имеем права отчаиваться, уставать и, тем более, жить своей обычной, нормальной жизнью, пока не нейтрализуем экзистенциальную угрозу нашей стране и народу посредством последовательной, настойчивой, упорной работы. Ни одна страна не достигла успеха, не пройдя этим путем", - резюмировал он. 

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