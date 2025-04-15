Вторник, 15 Апреля 2025 14:49

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 13-14 апреля в Вене провел совещание с главами армянских дипломатических миссий, аккредитованных в странах Европы и Северной Америки, а также в международных организациях.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на совещании состоялся обмен мнениями по региональным и международным событиям.

Мирзоян представил последние события в процессах нормализации отношений с соседями. Обсуждалась работа по различным направлениям, включая углубление партнерства с США и ЕС.