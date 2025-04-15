Вторник, 15 Апреля 2025 14:24

АрмИнфо. Посол Армении в Иране Григор Акопян и заместитель главы МИД, директор Центра политических и международных исследований Министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде на встрече в Тегеране обсудили вопросы двусторонней повестки сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе посольства Армении в Иране, собеседники отметили важность дальнейшего расширения диалога на экспертном уровне. Они также коснулись существующего сотрудничества между Дипломатической школой Министерства иностранных дел Армении и Центром политических и международных исследований МИД Ирана, а также обсудили возможности организации совместных программ и обмена опытом.