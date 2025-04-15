Вторник, 15 Апреля 2025 10:31

АрмИнфо. В ближайшее время состоится встреча глав парламентов Армении и Грузии - Алена Симоняна и Шалвы Папуашвили. Договоренность о ее проведении была достигнута в ходе телефонного разговора спикеров парламентов двух стран.

Как передает пресс-служба Национального Собрания РА, в ходе разговора собеседники обсудили вопросы развития возможностей для регионального сотрудничества.