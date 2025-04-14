Понедельник, 14 Апреля 2025 20:08

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал конструктивной дискуссию с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым в ходе панельной дискуссии "Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе" на полях дипломатического форума в Анталье.

"Я бы сказал, что это была конструктивная дискуссия. Вы знаете, у нас было много возможностей обменяться мнениями с моим коллегой Байрамовым, как за закрытыми дверями, во время переговоров, так и в открытых публичных дискуссиях. Это была еще одна возможность для обмена мнениями. Конечно, существуют различия в восприятии, но в то же время, это возможность попытаться сблизить позиции. В этом плане любое обсуждение всегда полезно", - сказал армянский министр в интервью турецкой телекомпании NTV.

Касаясь возможных сроков подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Мирзоян поспешил подчеркнуть, что завершение переговоров по проекту мирного договора - это беспрецедентное, историческое событие. По его словам, Ереван и баку согласовали текст договора, в котором стороны взаимно признали территориальную целостность друг друга в границах, существовавших на момент распада Советского Союза.

"Стороны договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга, а также достигли соглашения по ряду других важных положений. Кроме того, после ратификации и вступления в силу вышеуказанного документа планируется создать двустороннюю комиссию, которая будет контролировать реализацию соглашения и служить площадкой для разрешения любых недоразумений или конкретных ситуаций, которые могут возникнуть на местах. Все это поистине историческое событие. Мы считаем, что теперь можно немедленно приступить к консультациям по определению места, времени и точной даты подписания соглашения", - добавил главный дипломат Армении.

На уточнение, возможно ли подписание документа в третьей стране, Мирзоян заметил, что это может быть граница Армении и Азербайджана, это может быть любая третья страна, которая будет приемлема как для Еревана, так и для Баку.

В этом ключе армянский министр обратил внимание, что сразу после анонсирования завершения переговоров между Ереваном и Баку по проекту мирного соглашения, азербайджанская сторона выдвинула ряд предварительных условий, которые касались, в частности, Минской группы ОБСЕ и Конституции. "Насколько я понимаю, могут быть и другие мысли", - добавил армянский дипломат.

Еще раз касаясь темы роспуска МГ ОБСЕ, Мирзоян отметил, что армянская сторона предложила Азербайджану подписать в один день два документа: мирное соглашение, а также совместное заявление в ОБСЕ или ее государства-члены, которое положит начало процессу роспуска Минской группы.

Касаясь деятельности гражданской мисси ЕС в Армении, армянский министр еще раз напомнил, что мандат миссии, а также ее конечная цель

- укрепление стабильности и мира между Арменией и Азербайджаном. По его словам, если будет подписано мирное соглашение, продолжен процесс демаркации и в результате всего этого достигнута стабильности, тогда отпадет и надобность в этой миссии.

Говоря о требовании азербайджанской стороны изменить Конституцию Армении, Мирзоян еще раз повторил, что в главном законе страны не содержится никаких территориальных претензий к Азербайджану.

"В то же время у нас самих вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что в самой Конституции Азербайджана содержатся территориальные претензии. В Конституции Азербайджана выражается претензия к более 60% суверенной и международно- признанной территории Армении. Это, конечно, проблема. Однако предлагаемое мирное соглашение, которое мы готовы подписать, уже включает в себя механизм решения этого вопроса. Во-первых, как я уже сказал, стороны признают территориальную целостность друг друга в границах, о которых я уже упомянул. И именно такая формулировка приемлема для обеих сторон, потому что иначе договориться по тексту просто не удалось бы", - отметил он.