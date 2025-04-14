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АрмИнфо.11 апреля 2025 года на 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорк (США) единогласно принята Резолюция «Дополнительная информация о порядке проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю». Соответственно Генеральная Ассамблея приняла решение провести международную конференцию с 5 по 8 августа текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза».
Этот факт является ещё одним свидетельством признания мировым сообществом выдвигаемых Туркменистаном инициатив и их исторической значимости на международной арене.
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|Принята Резолюция Генассамблеи ООН «Дополнительная информация о порядке проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю»
|Армения и Литва подписали план сотрудничества между департаментами внутренних дел на 2025 год
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|Глава МИД Франции призвал Азербайджан подписать мирный договор с Арменией и освободить всех удерживаемых армян
|Армения намерена стать участницей Конвенции Овьедо
|Совет по защите прав арцахцев потребовал от МИД Армении предпринять конкретные шаги для защиты прав жителей Арцаха
|В Армении будут продлены сроки начала применения закона "Об исполнительном производстве"
|Вражеские силы обстреляли дом культуры села Хнацах в Сюнике
|Мартун Григорян отказался от мандата в Совете старейшин Гюмри
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|В МВД Армении проводится служебное расследование по факту применения силы полицейскими в отношении водителя автомобиля
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|Monument Watch: Доклад США о свободе вероисповедания представил случаи уничтожения Азербайджаном арцахского культурного наследия
|Пострадавшие от действий застройщика граждане перекрыли ереванскую улицу
|Процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений является частью армяно- турецких контактов - Мирзоян
|Глава МИД Армении провел переговоры со спецпредставителем НАТО
|Мирзоян и Фидан сверили часы по повестке двусторонних отношений
|Арцахцы намерены представить в МИД Армении свои требования о коллективной репатриации
|Мирзоян и Фидан сверили часы по повестке двусторонних отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД России провел переговоры с коллегами из Турции и Азербайджана в Анталье
|Мирзоян принял участие в панельной дискуссии "Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе"
|Иерусалимский Патриархат ААЦ подверг резкой критике Ватикан за содействие лоббированию азербайджанских нарративов
|В Анталье прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|Турция и Азербайджан обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Арам I выразил протест кардиналу Гуджеротти в связи с проведение в Папском Григорианском университете азербайджанской пропагандисткой конференции
|В парламенте Уругвая вновь коснулись вопроса армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане
|Американские конгрессмены призвали госсекретаря США ввести глобальные санкции Магнитского в отношении азербайджанских чиновников за попирание прав армян Арцаха
|Глава департамента Европы МИД Армении принял вторую экспертную миссию ЕС по вопросам либерализации визового режима
|"Судебник" Мхитара Гоша внесён в международный реестр ЮНЕСКО "Память мира"
|Вице-спикер парламента: Армения заинтересована в развитии отношений с Норвегией
|Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Анголы и Румынии
|Азербайджан объявил персоной нон грата главу ПАСЕ
|Глава Армянского движения Франции призвал церковные власти, историков и защитников наследия не поддерживать идеологическую войну против Армении
|Иранский генерал высоко оценил прошедшие с Арменией военные учения
|Президент США заинтересован в освобождении армянских военнопленных в контексте подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном - адвокат
|Суд оправдал беженца из Арцаха, кинувшего яблоко в сторону Никола Пашиняна
|Глава МИД Армении и госминистр Великобритании обсудили возможности расширения сотрудничества между странами
|Вице-спикер парламента Индии на встрече с армянским коллегой подчеркнул важность создания новых перспектив сотрудничества
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