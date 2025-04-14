Понедельник, 14 Апреля 2025 18:57

АрмИнфо.11 апреля 2025 года на 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорк (США) единогласно принята Резолюция «Дополнительная информация о порядке проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю». Соответственно Генеральная Ассамблея приняла решение провести международную конференцию с 5 по 8 августа текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Этот факт является ещё одним свидетельством признания мировым сообществом выдвигаемых Туркменистаном инициатив и их исторической значимости на международной арене.