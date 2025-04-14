Понедельник, 14 Апреля 2025 18:20

АрмИнфо. Гуманитарная инициатива "Аврора" и Институт по правам человека "Обещание" (Promise) при юридическом факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 7 мая в Калифорнийском университете проведут Форум по правам человека и гуманитарной помощи 2025 года.

Как говорится в сообщении пресс-службы "Авроры", поскольку глобальные проблемы и финансовые потрясения в гуманитарном секторе продолжают требовать новых решений, Форум по правам человека и гуманитарным вопросам 2025 года ставит своей целью поиск новых подходов к защите человеческого достоинства, содействию справедливости и устойчивому миру.

"Форум 2025 года, который пройдет под девизом "Комплексные действия на перепутье ради устойчивого будущего", послужит катализатором для объединения людей с разными точками зрения и формирования стратегических альянсов.

Помимо выявления проблем, форум также рассмотрит способы, которые, оперативно реагируя на гуманитарные проблемы, будут способствовать долгосрочной защите прав человека, стратегиям развития и охране окружающей среды.

Форум является одним из важных мероприятий, посвященных 10-летию "Авроры". В прошлом году форум собрал под одной крышей сотни гостей и студентов, занимающихся гуманитарными вопросами, для участия в содержательных дискуссиях, посвященных актуальным вопросам прав человека и вынужденного перемещения, глобального кризиса в области здравоохранения, права на образование, изменения климата, искусственного интеллекта, благотворительности и гендерного равенства", - говорится в сообщении инициативы.

В гуманитарной инициативе отметили, что Форум предоставит платформу для глобальных мыслителей, руководителей программ, общественных гуманитариев и ученых для разработки стратегий, которые используют потенциал местных движений и молодых активистов.

Отмечается, что накануне, 6 мая, "Аврора" проведет Гуманитарный саммит, в котором примут участие гуманитарные специалисты со всего мира и из Лос-Анджелеса, чтобы обсудить текущие проблемы и пути их преодоления.

"Наша цель - разработать решения, которые обеспечат долгосрочное воздействие и поддержку гуманитарным и правозащитным работникам, работающим на передовой и посвятившим свою жизнь помощи другим", - сказала глава Гуманитарной инициативы "Аврора" Армине Афеян.

Сообщается, что среди спикеров форума будут: соучредитель и председатель совета директоров "Авроры", основатель и генеральный директор Flagship Pioneering, соучредитель и председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян; основательница Maison Shalom и лауреат премии Aurora Prize 2016 года Маргерит Баранкитсен; бывший заместитель администратора по вопросам глобального здравоохранения Агентства США по международному развитию Нидхи Борин; профессор юридического факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и директор по академическим вопросам Института по правам человека Promise Анна Спейн Брэдли; основатель и президент Gbowee Peace Foundation for Africa, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года, член Отборочной комиссии премии Aurora Prize Лейма Гбови; езидская активистка, соучредитель Air Bridge Iraq, лауреат премии Aurora Prize 2019 года Мирза Динай и другие.