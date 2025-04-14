Понедельник, 14 Апреля 2025 18:03

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует от бывшего судьи конфисковать 2 объекта недвижимости, около 90 млн драмов и право участия в 2 юридических лицах.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Антикоррупционный суд принял к рассмотрению очередной иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего судьи Гражданской и Административной палаты Кассационного суда Республики Армения Артака Барсегяна и аффилированных с ним лиц в пользу Республики Армения: 2 объекта недвижимости, право на участие в юридических лицах, остаток незаконных доходов и средств - 77 миллионов 692 тысячи драмов.

Конфискации подлежат также 14 миллионов 955 тысяч драмов, которые не обоснованы законными доходами лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю в период 1994-2023 годов или не могут быть идентифицированы и конфискованы, исходя из правового регулирования части 4 статьи 20 Закона РА <О конфискации имущества незаконного происхождения>.