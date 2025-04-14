Понедельник, 14 Апреля 2025 17:36

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества и последовательной работы между министерствами внутренних дел Армении и Литвы по всем направлениям.

Владислав Кондратович, в свою очередь, коснулся результатов обсуждений с армянскими коллегами и совместных программ, направленных на укрепление потенциала. Была подчеркнута важность обмена опытом для эффективной реализации реформы МВД.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества как двустороннего, так и в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Европейского союза.