Понедельник, 14 Апреля 2025 17:34

АрмИнфо. 21 вопрос включен в повестку четырехдневного заседания Национального Собрания РА, которое стартует 15 апреля. Повестка предстоящего заседания была одобрена на заседании Совета НС, которое провел спикер парламента Ален Симонян, сообщает пресс-служба НС.

Как отмечает источник, определена последовательность обсуждения вопросов повестки.

Решением Совета депутат от фракции "Гражданский договор" Арусяк Джулакян назначена членом конкурсного совета, формируемого для отбора кандидата на должность членов Комиссии по предотвращению коррупции.