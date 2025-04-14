Понедельник, 14 Апреля 2025 17:33

АрмИнфо. Армянский правовой центр (Armenian Legal Center), действующий в системе "Ай Дата" и расположенный в Вашингтоне, решительно осудил решение правительства Армении прекратить международный розыск азербайджанского военного преступника Камиль Зейналлы. Об этом сообщается в заявлении центра, поступившем в АрмИнфо от пресс-службы Армянской национальный комитет Америки (ANCA).

Армянский правовой центр напомнил, что Камиль Зейналлы обвиняется в совершении жестоких военных преступлений во время Арцахской войны 2020 года. Отмечается, что видео-свидетельств об этом предостаточно во всемирной паутине. В частности, центр напомнил о том, что Зейналлы обезглавил пожилого арцахца в Гадрутском районе, тем самым грубо нарушив международное гуманитарное право.

В правовом центре напомнили, что в МВД Армении заверили, что решение о прекращении розыска связано с соглашением, достигнутым в 2007 году между Арменией и Азербайджаном о неприменении международного розыска в отношении граждан друг друга. Однако, правозащитная организация выразила обеспокоенность тем, что такой подход подрывает основные принципы справедливости и подотчетности.

"Армянский правовой центр убежден, что такие соглашения не могут отменить международные расследования, установленные в связи с военными преступлениями, которые повсеместно признаны преступлениями против человечности", - подчеркивается в заявлении ALC.

При этом отмена розыска, согласно заявлению Центра, совпала с другими уступками, сделанными правительством Армении Азербайджану, включая готовность отказаться от исков, поданных против Азербайджана в международных инстанциях.

"Эти действия вызвали возмущение среди правозащитников и оппозиционеров, которые расценивают их как предательство памяти жертв войны и опасный прецедент безнаказанности. Отказ от международного права и установленных им возможностей возмещения ущерба как на местном, так и на международном уровне подрывает основы верховенства закона", - отмечается в заявлении Армянского правового центра.

В связи с этим ALC призвала правительство Армении пересмотреть свое решение и сохранить приверженность обеспечению правосудия для жертв арцахского конфликта. В заключение Армянский правовой центр призвал международные организации и органы по правам человека вмешаться, чтобы лица, обвиняемые в военных преступлениях, были привлечены к ответственности.

Напомним, что 20 февраля 2024 года в московском аэропорту Домодедово российскими правоохранителями был задержан уроженец Азербайджана Камиль Зейналлы. Последний, в ходе 44-дневной войны 2020 года на камеру убивал мирных жителей Арцаха и призывал к насилию в отношении армян. Самым нашумевшим стал видеоролик, где он хладнокровно обезглавливает беззащитного арцахского старика. В МИД АР отреагировали на ситуации и сообщили, что вопрос по задержанию Кямиля Зейналлы в аэропорту Домодедово в Москве находится под контролем посольства Азербайджана в России. 21 февраля вечером стало известно, что Камиль Зейналлы был отпущен на свободу и отправился в Азербайджан. На родине убийцу армян встретили, по традиции, как национального героя. В марте стало известно, что Армения отозвала международный розыск Зейналлы. После разразившегося скандала, в МВД Армении заявили, что армянская сторона пошла на этот шаг исходя из соглашения от 2007 года с Азербайджаном.