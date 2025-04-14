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 Понедельник, 14 Апреля 2025 17:12
Александр Аванесов

На Армении надвигается очередной циклон

На Армении надвигается очередной циклон

АрмИнфо.  На Армении надвигается очередной циклон, с проникновением которого с вечера 14 по 15-16 апреля на всей территории республики ожидаются осадки.  Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга РА.

Согласно источнику, сильные снегопады ожидаются в Шираке, Лори, предгорьях Тавуша, горных районах Арагацотна, Котайка, Вайц Дзора, Гегаркуника, а также в горных и предгорных зонах Сюника. В некоторых горных районах высота снежного покрова может достигнуть 30-40 см и более.  В долинах и в предгорных зонах республики, где цветут плодовые деревья, заморозков не ожидается.  В период с  17 по 19 апреля осадки временно прекратятся, а температура воздуха постепенно повысится на 10-12 градусов во всех регионах. 

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