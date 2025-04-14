Понедельник, 14 Апреля 2025 17:08

АрмИнфо. Очередной жертвой целенаправленной политики Азербайджана по уничтожению арцахского следа стало село Саркисащен Мартунинского района. Об этом говорится в заявлении омбудсмена культурного наследия Армянского Нагорья на странице в Фейсбук.

В заявлении отмечается, что анализ спутниковых снимков показывает, что эта деревня, оккупированная турецко-азербайджанским альянсом во время войны 2020 года, подверглась значительным разрушениям по данным 2021 и 2024 годов, в то время как спутниковые изображения 2025 года подтверждают полное уничтожение населенного пункта. "Саркисашен, со всеми своими домами, улицами и историческими кварталами, почти полностью разрушен. Это яркий пример общей стратегии государственного вандализма, проводимой на территории Арцаха. С каждым днем масштаб разрушений покинутых армянами населенных пунктов увеличивается с использованием тяжелой строительной и военной техники", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем отмечается, что главная цель этой политики заключается не только в устранении физического присутствия армянского населения, но и в полном уничтожении следов его материального, культурного и исторического наследия для преобразования Арцаха в "освобожденную" территорию в соответствии с азербайджанским нарративом. В этом ключе в заявлении напомнили, что Азербайджаном были частично или полностью уничтожены десятки деревень и городов, среди которых - героический Каринтак в Шушинском районе, Мохренес в Гадрутском районе, Мариамадзор, Цамдзор, Тагут-Тагот и община Аракел с Дзорагюхом. При этом отмечается, что все эти поселения не только физически разрушаются, но и стираются как носители культурной памяти.

"Здесь больше нет поводов для сомнений - этим действиям нет предела. В Арцахе совершается один из крупнейших культурных геноцидов не только 21-го века, но и в истории человечества. Это не только человеческие жертвы или разрушения в ходе войны. Это систематическое, спланированное уничтожение культуры и цивилизации, которое должно рассматриваться как нарушение международного права и требовать жесткой реакции от мирового сообщества", - резюмировалось в заявлении.

Отметим, что еще летом 2024 года организация Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7- ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализировала об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана, и на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой.