Понедельник, 14 Апреля 2025 17:05

АрмИнфо. Молодежный союз АРФ "Дашнакцутюн" Армении и студенческий союз "Никол Агбалян" организуют традиционное факельное шествие в преддверии 110-й годовщины Геноцида армян в Османской империи.

Как сообщает пресс-служба АРФД, шествие начнется 23 апреля в 19:15 по местному времени от площади Республики.

В АРФД напомнили, что факельное шествие символизирует продолжающуюся борьбу за международное признание и осуждение Геноцида армян, против отрицания и забвения.

"Марш призван напомнить нам, что борьба за восстановление справедливости постоянна, что только в результате борьбы, самоорганизации и проявления национальной воли мы можем быть защищены, отогнав призрак геноцида, который преследует нас уже более века.

В этом году у всех желающих принять участие в факельном шествии в качестве факелоносца есть такая возможность. Чтобы стать факелоносцем, необходимо заполнить онлайн-заявку. Крайний срок подачи заявок на участие в качестве факелоносца - 20 апреля.

Шествие завершится у мемориального комплекса Цицернакаберд, где участники почтит память жертв Геноцида армян, подтвердив преемственность борьбы", - говорится в сообщении АРФД.