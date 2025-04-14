Понедельник, 14 Апреля 2025 16:44

АрмИнфо. Совет ЕС по иностранным делам на встрече в Люксембурге обсудит текущие геополитические события, уделив особое внимание Армении и Азербайджану.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, кроме того, министры иностранных дел стран ЕС обсудят события на Украине, последние события на Ближнем Востоке и в регионе в целом, в том числе ситуацию в Сирии. Совет по иностранным делам обменятся мнениями по вопросам отношений между ЕС и Африкой.