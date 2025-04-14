Понедельник, 14 Апреля 2025 16:31

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично улицы Ф. Нансена, Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; ООО “Саро-Жора”; улицы Башинджагяна, Сисакяна и жилые дома 85, 87, 89, 93 на улице Андраника;

11:00-16:00 рынок, ярмарка, ТЦ “Паллас”, автосалон “Мерседес” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 психиатрический центр “Аван”, ясли-детский сад N4, ОАО “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 10 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 14-52 в кв. “Конд”, частные дома 104, 112, 116 на улице Руставели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавир ской области:

11:00-12:00 село Воскеат;

11:00-17:00 село Сардарапат;

в Арарат ской области:

10։00 - 11։30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Араратян, частично поселок Воску корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат; село Суренаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Шагап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։00 -12։00 частично улица Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10։30 12։30 частично село Караглух и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацана, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, Багдасарян, Арсенян, Баграмян, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна, Амбардзумяна, Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 26 Комисарнери, Атарбекяна, Таманцинери, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал ‘Нораван”, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен;

в Котайк ской области:

11:00-17:00 кварталы “Нвер Мкртчян”, ‘Хачатур Абовян”, частично кварталы “Паруйр Севак”, “квартал А” в селе Ариндж;

в Гегаркуник ской области:

09:30-11:00 адреса на 1-ом переулке 1-ой улицы, улицы 7, 10 в селе Лусакунк, улицы 5, 10 в селе Хачахбюр;

10:30-13:00 жилые дома 50, 54, 57, 61 на улице Азатутяна в городе Гавар;

11:00-16:00 населенный пункт Еранос полностью;

14:30-15:20 села Айкаванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ресторанный комплекс “Роял Фиш”, газозаправочная станция “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция компании “Юком”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, прилегающая к селу Цовазард, ЧП “Оник Гаспарян”;

14:00-16:00 территория, расположенная у клуба квартала “Арцвакар” в городе Гавар;

в Тавуш ской области:

10։00-12:00 улицы Камо, Васильев в городе Дилижан;

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, квартал Тахта частично, Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорий ской области:

10:00-12:00 2-ая улица полностью в селе Дарпас;

12։00-13։30 улица Г. Нжде полностью в городе Ванадзор;

13։00-15։00 2-ая улица в Сари тах в селе Дарпас;

в Сюник ской области:

10։00-14:00 села Верин Хотанан, Шрвенанц, Неркин Хотанан, Арачадзор, Норашеник, Антарашат, Охтар, Таврос, Дзорастан, Ванек;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.