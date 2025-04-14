Понедельник, 14 Апреля 2025 15:53

АрмИнфо. ВТБ (Армения) фиксирует растущий интерес к кредитам в рассрочку, предлагая клиентам выгодные условия для покупок более чем в 1000 партнерских торговых точках по всей стране. За последние пять лет число партнеров банка удвоилось, а анализ клиентской статистики позволил адаптировать предложения для максимальной выгоды.

На протяжении 10 лет ВТБ (Армения) занимает лидирующие позиции на рынке кредитования в рассрочку, предлагая привлекательные условия для этого востребованного продукта. Каждый десятый экономически активный житель страны подавал заявку на POS-кредит. За последние пять лет портфель по этому продукту вырос на 20%, а количество партнеров банка удвоилось, что подтверждает высокий уровень доверия со стороны бизнеса.

POS-кредиты наиболее популярны среди клиентов в возрасте 20-35 лет, что связано с их высокой покупательской способностью и активной жизненной позицией. Также наблюдается рост интереса среди молодежи, что может свидетельствовать о повышенной финансовой грамотности. 55% заемщиков — женщины, 45% — мужчины.

«Кредиты в рассрочку остаются одним из самых популярных продуктов среди потребителей. ВТБ (Армения) ориентирован на предоставление удобных и доступных решений, предлагая выгодные условия кредитования. Мы постоянно анализируем данные о клиентах, что позволяет точно определять их потребности и оптимизировать наши предложения и маркетинговые стратегии. В этом году мы планируем расширить партнерскую сеть и нарастить портфель POS-кредитов минимум на 5%», - прокомментировал заместитель генерального директора - председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

Электроника и бытовая техника традиционно лидируют среди покупок в рассрочку, так как стали неотъемлемой частью повседневной жизни. На втором месте по популярности — мебель, для покупки которой рассрочка становится удобным решением при крупных затратах. Также наблюдается рост интереса к товарам для ремонта, таким как сантехника и окна, особенно в весенний и летний сезоны, когда потребности в обустройстве жилья становятся особенно актуальными.

Банк также предоставляет возможность приобретения в рассрочку услуг в различных сферах: турпакеты, авиабилеты, гостиничные услуги, стоматологические услуги, абонементы в спортивно-оздоровительные комплексы и многое другое. Этот список продолжает расти.

Программа финансирования позволяет приобретать товары в рассрочку на сумму от 30 тыс. до 4.5 млн драмов РА со сроком кредита от 3 до 60 месяцев. Заявки рассматриваются для клиентов в возрасте от 18 до 70 лет на основании их кредитной истории.

Оформить POS-кредит можно также онлайн без посещения банка или торговой точки. Для этого необходимо выбрать товар на сайте партнера банка и мгновенно подать заявку.

Подробную информацию о кредитах в рассрочку можно получить на сайте ВТБ (Армения), в точках партнерской сети, отделениях банка, а также в Контактном центре по номеру 87 87.