Понедельник, 14 Апреля 2025 14:37

АрмИнфо. Армения намерена стать участницей Конвенции Овьедо. Комиссия Национального Собрания РА по защите прав человека и общественным вопросам на заседании 14 апреля выдала положительное заключение по представленной на ратификацию Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины (Конвенция Овьедо).

По словам первого заместителя министра здравоохранения РА Лены Нанушян, конвенция была открыта для подписания 4 апреля 1997 года и вступила в силу с 1 декабря 1999 года. Республика Армения подписала ее 16 мая 2024 года. Целью и предметом Конвенции является защита человеческого достоинства при применении достижений биологии и медицины без какой-либо дискриминации, гарантируя личную неприкосновенность и другие права и основные свободы каждого человека. Это единственная Конвенция в области здравоохранения, посвященная правам человека.

По словам замминистра, договорный характер документа обязывает государства, ратифицировавшие ее, принять законодательство или привести действующее внутреннее законодательство в соответствие с основополагающими принципами Конвенции. Положения Конвенции носят рамочный характер и определяют основные руководящие принципы защиты человеческого достоинства, прав и свобод в области биомедицины, на основе которых наиболее чувствительные и уязвимые отношения, связанные с человеческим достоинством, правами и свободами в области биомедицины, постоянно подлежат международно-правовому регулированию.

"Важно отметить, что Конвенция устанавливает минимальные требования, гарантирующие защиту прав в сфере использования достижений биологии и медицины, которые должны быть обеспечены государствами - участниками Конвенции", - отметила замминистра. Она добавила, что конвенция устанавливает правила по таким вопросам, как информированное согласие пациента на любое медицинское вмешательство, необходимость сохранения врачебной тайны, запрет на получение финансовой выгоды при трансплантации органов или тканей, а также ряд других положений, касающихся прав пациентов.