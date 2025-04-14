Понедельник, 14 Апреля 2025 14:18

АрмИнфо. Совет по защите прав арцахцев потребовал от Министерства иностранных дел (МИД) Армении предпринять конкретные меры для защиты прав насильственно-перемещенного населения Арцаха. Об этом Совет заявил 14 апреля в ходе митинга перед зданием внешнеполитического ведомства, в связи с бездействием властей Армении в осуществлении шагов для коллективного возвращения арцахцев и освобождения армянских военнопленных.

Участники митинга в этой связи напомнили, что еще год назад МИД Армении поднимал вопрос о праве арцахцев на возвращение, утверждая, что этот вопрос находится в повестке внешнеполитического ведомства. Однако, в прошлом месяце, как заметили протестующие, Министерство опубликовало заявление, которым отказалось от защиты прав арцахцев.

"Армянская политика служит не в пользу армянских интересов, а используется для удовлетворения внутрипартийных амбиций. Мы не позволим, чтобы народ снова обманули", - заявили участники акции.

В связи с этим представители Совета по защите прав арцахцев передали в МИД Армении заявление, в котором призвали армянское правительство и внешнеполитическое ведомство предпринять конкретные шаги для защиты прав арцахцев, учитывая существующие международные механизмы и возможности. В частности, они предложили обратиться в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и в Совет Европы для создания международных механизмов, обеспечивающих коллективное, достойное и безопасное возвращение, а также обратиться в Минскую группу ОБСЕ с требованием запуска международного процесса по мирному и справедливому урегулированию арцахского вопроса.

"Мы также требуем обратиться в организации ООН, ОБСЕ и Евросоюза для обеспечения присутствия международных наблюдателей в ходе ложного судилища над армянами через находящиеся в Баку посольства. Также необходимо обратиться к нейтральной стороне, например, к Швейцарии, с просьбой создать в их посольстве в Баку отдел армянских интересов и обеспечить пленным возможность предоставления консульской службы", - говорится в заявлении Совета.

Совет по защите прав арцахцев среди прочего призвал к реализации московского механизма ОБСЕ для защиты прав армянских военнопленных и заложников в Баку. В своем заявлении он также потребовал от властей Армении сделать вопрос пленных неотъемлемой частью подписания мирного договора с Баку. Совет, при этом, предложил обновить в Европейском суде по правам человека и в Международном суде справедливости ООН представленные межгосударственные жалобы, предоставив доказательства пыток над военнопленными, уничтожения культурного наследия в Арцахе и разрушения собственности.

Далее в направленном МИД Армении заявлении было предложено обратиться в ЮНЕСКО и Совет Европы с просьбой направить мониторинговую службу в Арцах для изучения и фиксации уничтожения культурного наследия и собственности людей. Совет также призвал обратиться к соответствующим международным организациям и отдельным странам с требованием предпринять меры для предотвращения преступлений Азербайджана против армян.

Кроме того, было предложено, чтобы Армения или дружественные ей государства направили доказательства нарушений Азербайджана в Международный уголовный суд для их расследования и осуществления впоследствии санкций. "Совет по защите прав арцахцев также призывает МИД Армении обратиться к соответствующим государствам с призывом возбудить уголовное преследование в отношении азербайджанских должностных лиц и военных за совершение международных преступлений",

- резюмировали в Совете.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный Совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. Совет установил палатку на площади Свободы, где периодически проводятся встречи с различными общественно- политическими деятелями и политическими силами. А 31 марта Совет по защите прав граждан Арцаха провел акцию протеста перед зданием Министерства труда и социальных вопросов Армении. В ходе митинга Совет представил проблемы и возможные решения, касающиеся социальных программ для арцахцев.