Понедельник, 14 Апреля 2025 14:09

АрмИнфо. В Армении будут продлены сроки начала применения закона "Об исполнительном производстве". Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 14 апреля выдала положительное заключение по представленным правительством РА в первом чтении поправкам в вышеуказанном законе и в большом пакете смежных законодательных актов.

По словам заместителя министра юстиции РА Геворка Кочаряна, если ранее сроки начала применения новой системы были установлены с 1 июля 2025 года, то с принятием пакета они будут продлены до 1 января 2026 года. Параллельно с этим сроки внедрения и интеграции каналов связи Службы исполнения судебных актов с другими ведомствами установить на 1 марта 2025 года вместо 1 сентября 2025 года. Поводом для продления сроков послужило то, что нынешняя система электронного оповещения пока не заработала в полную силу.

Реформами судебно-правовой системы установлены правила, вытекающие из сущности исполнительного производства как особого вида административного судопроизводства, положения, направленные на эффективность производства, расширения круга проводимых проверок, пересмотра порядка и размера исчислений расходов на исполнительное производство, сумм, подлежащих конфискации, не только исходя из ее размера, но и из объема и особенностей исполнительных действий, совершенных в рамках конкретного исполнительного производства. Кроме того, созданы новые механизмы, которые позволят обеспечить принудительное исполнение актов, подлежащих принудительному исполнению, в короткие сроки. В частности, в рамках исполнительного производства планируется проводить проверки и распространить конфискацию на неучтенные денежные переводы, индивидуальные банковские ячейки и на незарегистрированное наследственное имущество, денежные средства, находящиеся на счетах платежно- расчетных организаций, счетах в онлайн- играх и иных подобных счетах.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что механизмы, заложенные в Законе "О принудительном исполнении судебных актов", принятом в 1998 году и действующем в настоящее время, кардинально изменены, поэтому их применение на практике будет подразумевать и широкомасштабное внедрение электронных инструментов. Необходимость указанного обусловлена тем, что ежегодно Службой обрабатывается более двух миллионов исполнительных производств и единственным вариантом обеспечения их надлежащего исполнения, учитывая нынешнюю численность судебных исполнителей, является внедрение и эксплуатация соответствующих электронных средств. В 2023 году Службой разработана и введена в эксплуатацию Единая электронная система управления исполнительным производством, на базе которой осуществлена полная цифровизация исполнительного производства. Однако в 2024 году надлежащая реализация закона, принятого и вступающего в силу с 1 июля 2025 года, предполагает внесение ряда изменений, дополнений и внедрение новых программных модулей и подсистем в существующую систему. При этом, внедрение новых электронных средств подразумевает не только переоснащение действующей в Службе электронной системы, но и внедрение соответствующих электронных средств в других органах или их совмещение с уже существующими системами. Например, согласно закону, в рамках исполнительного производства, в том числе, предусматривается направление электронных запросов во все платежно­расчетные организации, нотариальные конторы и получение от последних ответов также в электронном виде. Кроме того, в целях облегчения работы судов новым законом отменен институт исполнительного листа, и вместо этого Служба, получив заявление гражданина в электронном виде, должна лично загрузить соответствующее судебное решение из судебной системы.

Тем самым, из вышеизложенного очевидно, что сегодня, в условиях беспрецедентного количественного увеличения судебных и иных правоприменительных актов, цифровизация всех новых процессов, вытекающих из закона, стала императивом. Соответственно, возникла необходимость предусмотреть определенный срок для внедрения электронных инструментов, как в Службе, так и во всех судах, нотариальных конторах и других государственных органах, действующих в Республике Армения.

Следует отметить, что после принятия закона, с учетом итоговых нормативных актов, Службой был подготовлен проект технического задания предлагаемой новой системы и представлен в установленном порядке в Министерство высокотехнологичной промышленности. В случае положительного заключения по проекту, который будет включать в себя не только поддержание действующей системы, но и реализацию масштабных изменений, вытекающих из Закона, планируется объявить конкурс. Компания-победитель тендера обеспечит реализацию работ по всеобщей цифровизации.

Таким образом, принимая во внимание, что весь описанный процесс является длительным по времени (например, тендер длится как минимум один месяц), существует серьезный риск того, что с 1 июля 2025 года не будет возможности должным образом реализовать принятый закон. По этой причине, предлагается продлить сроки его применения.