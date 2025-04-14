Понедельник, 14 Апреля 2025 13:26

АрмИнфо. Вражеские силы обстреляли дом культуры села Хнацах в Сюнике.

"13 апреля в районе 22:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах Сюникской области, в результате чего было повреждено здание дома культуры села. Пострадавших нет", - сообщили в Минобороны Армении.

В этом ключе в Минобороны Армении призвали азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела дома культуры в Хнацахе и выступить с публичными разъяснениями.

"Напомним, что аппарат премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный механизм Армения-Азербайджан для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом. Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение", - подывтожили в ведомстве.

Примечательно, что сегодня замминистра обороны Армении Арман Саркисян в беседе с журналистами, касаясь вражеской стрельбы, заверил, что она безадресная и не представляет угрозу для жителей приграничных сел.