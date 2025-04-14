Понедельник, 14 Апреля 2025 12:59

АрмИнфо. В управлении внутренней безопасности МВД Армении проводится служебное расследование по факту применения силы сотрудниками Патрульной службы в отношении водителя автомобиля, не подчинившегося требованиям полицейских. Об этом 14 апреля на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности заявил заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян.

В армянском сегменте социальных сетей с 3 апреля циркулирует видео, на котором патрульные с применением силы вытаскивают водителя из машины и подвергают его приводу. Министерство внутренних дел Армении прокомментировало инцидент. "В связи с видеороликом с участием патрульных, который появился в соцсетях, сообщаем, что когда сотрудники Полиции обеспечивали проезд автоколонны в рамках государственных протокольных мероприятий, один из водителей использовал нецензурную лексику. Он был подвергнут приводу в Центральное отделение муниципальной полиции. После пояснений он был отпущен", - говорилось в разъяснении МВД.

По словам заместителя министра, в отношении данного водителя был составлен протокол об административном правонарушении за неподчинение законным требованиям Полиции.