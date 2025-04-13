Воскресенье, 13 Апреля 2025 12:39

АрмИнфо. На полях Антальийского дипломатического форума министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с коллегой из Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министры обсудили текущие пункты двусторонней повестки дня Армения-Турция.

Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным событиям.

Отметим, что 30 июля 2024 года специальные представители Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели 5-й раунд переговоров на турецко-армянской границе, после двухлетнего перерыва. Встреча утром прошла на армянской стороне, днем - на турецкой.

Добавим, что 4-ый раунд переговоров прошел 1 июля 2022 года в Вене. Тогда стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Договорились также о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Наконец, стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий. О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.