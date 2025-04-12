Суббота, 12 Апреля 2025 15:35

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Акобянца, жилые дома 66, 68, 70 на улице Аракеляна, частные дома на улице Нор Харберда 2, 7-14, 23, 24, 24 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 35, 35а, 37, 37г на 11-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 35, 35а, 37, 37г на 11-ой улице Н. Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах 2, 7-14 , 23, 24 в Нор Харберде, частные дома на переулке 24-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Асратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/1, 1/2, 3/1, 5/1, 6, 8, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1 в кв. Б-1;

11։00-17։00 жилые дома 1-17А, 17, 19, 21 на улице Демирчяна, жилые дома 4-6 на улице Саряна, жилые дома 31-35 на пр. Баграмяна, жилые дома 30/2-32 на пр. Комитаса, жилой дом 16 на улице Папазяна, жилые дома 1-10 на пр. Азатутяна, школа N128, жилой дом 26 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Ардшинбанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 19 на улице Корюна, частные дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на улице Исаакяна, жилые дома 89, 91 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 7/1 на улице Налбандяна, жилые дома 4/3, 35 на улице Арами, жилые дома 2/5, 22, 22а на улице Абовяна, жилой дом 8 на пр. Саят-Нова, жилой дом 28/20 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 20/4, 15/5 на пр. Маштоца, Разданское ущелье, жилые дома 84/1, 97/2, 107 на улице Бюзанда; жилой дом 32 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 36/4, 50-54/6 на улице З. Саркавага, жилой дом 23 на улице Фанарджяна, частные дома 67-103 на улице Айгекци; частные дома 66-107 на улице Манушяна;

в Армавир ской области:

10:30-13:30 частично село Ерасхаун, село Варданашен;

11:00-17:00 села Ленухи, Айгеван, Ушакерт, Аракс, Нор Амасиа, Налбандян;

в Арарат ской области:

10:00-12:00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։30 частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Араратян, частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат; частично улицы Араратян, Маштоца, Камо, Пушкина в городе Веди;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Караглух и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-13:30 военная полиция, автостанция, прилегающие бензозаправочные станции и газозаправочные станция, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы в городе Вайк;

в Котайк ской области:

11։00-14։00 3-ий микрорайона города Абовян; частично села Дзорахбюр, Камарис;

11։00-15:00 частично община Аргел, садоводческие компании “Аргел”, ‘Сапфир”, “Цахканоц” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Гарни;

11:00-16:30 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Алхаля”, ‘Алрейами Фарм”, “Том Шин Бетон”, ОАО “Зораван”, “Наирян”, собственники “М. Геворгян”, “Г. Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К. Пилоян”, “З. Карапетян”, ‘М. Арутюнян”, “Г. Багдасарян”, “Д. Айрапетян”, “Ш. Казарян”, “М. Туманян”, “И. Саргсян”, С. Тадевосян”, “А. Хачатрян”, “М. Карапетян”, “М. Аветисян”, “С. Варданян”, “Айк Мкртчян”, “Л. Саакян”, “Н. Мхитарян”, “Карапет Геворгян”, станции операторов “Вива-Армения, “Юком”, “телеком Армения”, больница “Наири”, , “Урени”, “Егвард Алрахац”, “Армберри”, “Элита”, Асфальтный завод, кварталы “Шираз”, “П. Севак’, “Арай”, частично улицы Нар-Доса, Комитаса, Абовяна, Ширака, Таргманчац, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Гая, Ханджяна, Сафаряна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардеци, Ара Гехецика, Шираза, Спандаряна, Шаумяна, З. Андраника, улица Раффи, Ширака, Туманян, Чаренца, Сафарян, улицы Ованнисян, Гагарина, Шинарарнери, Казарян, Теряна, Гарегина Нжде, ЧП “А. Арутюнян”, “Г. Мартиросян”, “Симонян”, ЗАО “Тигран Мец”, “Арай”, квартал “Азатамартикнери”, жилые дома 16, 17, 2, 4, 6а, 6б, 8а, 7а, 7 на улице Ереванян, детский сад “Сези”, детский сад N1, школа N3 в Егварде, сельское хозяйство “Бабенц”, ООО “Охуд”, “Лусин”, “ХКГ”, “Инкомспасаркум”, “Модус Гранум”, “Фуд Фактори”, “Гардениа Лебниз”, “Ашхатанк”, “Семюр энд Ко”, ‘Рафшин”, “Симонян ев энкернер”, предприятие “Наири”, ОАО “Наиришин”, ОАО “Егварди марзакан кошикнери горцаран”, ЗАО “Амакцвац керери горцаран”, воинская часть в городе Егвард;

13:30-14:30 села Сарухан, Ланджахбюр, Гегаркуник, Гандзак, Цахкашен, Кармир полностью; частично квартал “Ацарат” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-15։00 квартал ‘Усанохакан” города Абовян;

в Гегаркуник ской области:

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью;

в Тавуш ской области:

10։00-12:00 улицы Гетапня, Калинина, Камо, Васильев в городе Дилижан;

12։00-16:00 село Техут; частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан;

в Лорий ской области:

10։00-12:00 жилые дома 4, 7 на улице М. Гоша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ванадзор;

10։00-13:00 улицы Касяна, Ачаряна, частично улица Кнунянц в городе Ванадзор;

11:00-17:00 кварталы “Узбекакан”, “Швецаракан”, ‘Глендел”, ‘Галои Пучах”, “Кашве горцаран”, “Германакан” в городе Спитак.

в Ширак ской области:

11:00-17:00 кварталы “Хачкар”, ‘Вардбах”, комплекс ‘Ранчо” в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.