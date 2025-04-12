Суббота, 12 Апреля 2025 14:48

АрмИнфо. Иерусалимский Патриархат Армянской Апостольской Церкви строго осудил Ватикан за проведение 10 апреля международной конференции "Христианство в Азербайджане: история и современность", которая проходила в Риме под патронажем правительства Азербайджана и академично- пропагандистского фронта режима.

В заявлении Иерусалимского Патриархата отмечается, что "проведение подобного рода мероприятия настолько ниже стандартов Ватикана, что нет никаких правдоподобных объяснений, кроме финансового стимула".

"Мы утверждаем, что Ватикан действовал безответственно, позволяя умело использовать его академическую платформу для пропаганды хорошо известного и сфабрикованного повествования, которое стремится стереть из памяти мировых академических кругов историческое присутствие Армянской Апостольской церкви на Южном Кавказе. Приняв такое мероприятие без участия армянских ученых, Ватикан позволил себе стать соучастником искажения истории коренных христиан, чей вклад в мировое христианство, по их собственному научному признанию, неоспорим.

Мы утверждаем, что Ватикан стал свидетелем стратегии, призванной не только узаконить нынешние территориальные претензии к Армении, но и переписать присутствие старых цивилизаций, чьи корни глубоки и историю которых невозможно стереть", - говорится в заявлении.

В Патриархате подчеркнули, что этот пропагандистский фронт Азербайджана стремится построить ретроактивное повествование, которое придает незаслуженную глубину их молодому государству в лице Азербайджана.

"Мы категорически утверждаем, что вместо подлинного наследия академический фронт этого режима предложил Ватиканский спектакль. Главный тезис, высказанный на таких конференциях, о том, что армянские христианские памятники Арцаха (Нагорного Карабаха) являются наследием так называемой "кавказской албанской" цивилизации, является зловещим актом исторического отрицания. Это прямое посягательство на наследие коренных народов, чьи священные традиции сохраняются на этой земле в течение тысячелетий.

Здесь результатом является не просто академическая ложь, но и культурное упущение, которое систематически отрицает самобытность армянского народа и его законное место в христианской и цивилизационной истории. Мы призываем Ватикан отстаивать целостность исторической правды и отвергать все формы сфабрикованного наследия и выдуманной традиции, которые направлены на стирание жизненного опыта коренных христианских общин.

Призываем Ватикан дистанцироваться от этого и подтвердить свою приверженность сохранению подлинности христианской традиции Святой и Апостольской Армянской Православной Церкви.

Истина армянского прошлого не может быть похоронена под лоббированной и финансируемой ревизионистской ложью. Наши церкви, наши монастыри, наша архитектура, наш алфавит, наши святые и мученики, наши древние кладбища, наши святые мощи, наши богословские школы и наш народ являются живым свидетельством армянской апостольской традиции", - резюмировали в Иерусалимском Патриархате.