Суббота, 12 Апреля 2025 13:57

АрмИнфо. В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию.

"Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 11 апреля в период с 20:10 до 23:15 подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном и юго-восточном участках границы, не соответствует действительности", - заявили в Минобороны Армении.

В ведомстве добавили, что аппарат премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный механизм Армения-Азербайджан для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом.

"Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение. Министерство обороны Республики Армения подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра РА, готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне", - заключили в оборонном ведомстве.