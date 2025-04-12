Суббота, 12 Апреля 2025 13:21

АрмИнфо. Глава департамента Европы МИД Армении Самвел Мкртчян принял делегацию второй экспертной миссии ЕС, прибывшую в Армению в рамках диалога по либерализации визового режима между Арменией и Европейским союзом.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, с армянской стороны во встрече приняли участие представители департаментов Европы, по правам человека и гуманитарным вопросам, международных договоров и права, консульского департамента МИД Армении, а также Министерства внутренних дел Армении. В состав экспертной миссии Евросоюза входили профильные эксперты стран-членов ЕС, представители Европейской комиссии, Европейской службы внешнеполитической деятельности и делегации ЕС в Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся фундаментальных прав человека и международного сотрудничества в данной сфере. Представители делегации ЕС также проинформировали о состоявшихся в рамках визита обсуждениях с заинтересованными государственными органами Армении по вопросам предупреждения и борьбы с преступностью, конфискации незаконного имущества, коррупцией и финансовыми преступлениями.

Цель визита - общая оценка готовности Армении с целью разработки соответствующих ориентиров в рамках плана действий по либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

Отметим, что в декабре 2024 года в Ереване был дан старт переговорам по либерализации визового режима между Арменией и Европейским Союзом. Переговоры вели министр внутренних дел РА Арпине Саркисян и заместитель генерального директора по миграции и внутренним делам Европейской комиссии Йоханнес Люхнер. Они обменялись мнениями о реформах, необходимых в ключевых областях, имеющих решающее значение для достижения безвизового режима с ЕС. К этим областям относятся безопасность документов, управление границами и миграцией, политика мобильности и предоставления убежища, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также защита основных прав граждан. Обе стороны подтвердили, что процесс не имеет крайнего срока для завершения переговоров.