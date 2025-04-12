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АрмИнфо. В рамках 221-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 10 апреля единогласным решением государств-членов труд великого армянского мыслителя, учёного, законодателя, баснописца и педагога XII века Мхитара Гоша - "Судебник" был внесён в международный реестр ЮНЕСКО "Память мира".
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, заявка была подготовлена Научно- исследовательским институтом Древних рукописей имени Месропа Маштоца (Матенадараном).
Международный реестр "Память мира" - это список документального наследия, включающий документы, рукописи, аудиовизуальные материалы, книжные коллекции и архивы, имеющие исключительное значение и ценность для всего человечества. Среди армянских объектов, внесенных в реестр, также числятся коллекция древних рукописей Матенадарана, исследование галактик астронома Бениамина Маркаряна (также известное как Первый Бюраканский Обзор), рукописные партитуры и музыка к кинофильмам композитора Арама Хачатуряна, а также собрание произведений Комитаса Вардапета.
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