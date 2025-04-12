Суббота, 12 Апреля 2025 13:11

АрмИнфо. Армения заинтересована в развитии армяно-норвежских отношений, заявил заместитель парламента Армении Акоп Аршакян на встрече с главой парламентской делегации Норвегии Теллефом Инге Мёрландом в Ташкенте

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся укрепления отношений между двумя странами, установления безопасности и мира в регионе, а также международной безопасности.

Теллеф Инге Мёрланд подчеркнул решающую роль заключения прочного мирного соглашения в обеспечении стабильности и процветания в регионе. По его словам, ситуация в регионе остается сложной, но только посредством конструктивного диалога и приверженности миру возможен прогресс.

Он также пригласил армянскую парламентскую делегацию принять участие в парламентском сегменте Конференции по управлению Интернетом, которая состоится в этом году в Норвегии.

Собеседники подчеркнули необходимость углубления и укрепления межпарламентских связей. Стороны придали большое значение диверсификации экономики, которая послужит процессу либерализации визового режима с Европейским союзом, будет способствовать перемещению граждан и бизнесменов, а также развитию экономических отношений между двумя сторонами.

Аршакян представил подробную информацию об армяно-азербайджанских отношениях и мирном процессе.