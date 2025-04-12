Суббота, 12 Апреля 2025 12:30

АрмИнфо. Азербайджан объявил персоной нон грата председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодороса Русопулоса, включив его в так называемый черный список страны.

Как сообщают местные СМИ, так в МИД Азербайджана отреагировали на заявление главы ПАСЕ о том, что Ильхам Алиев является диктатором.

Ранее, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос комментируя Alpha News заявление Алиева, что Азербайджан не будет выполнять постановления ЕСПЧ, отметил, что заявления азербайджанского лидера о Совете Европы подтверждают справедливость лишения азербайджанской делегации полномочий в Ассамблее.

"Два дня назад Алиев самым циничным образом сказал, что ему плевать на Совет Европы, и он считает, что мы нуждаемся в нем больше, чем он в нас, что мир изменился. Он распространил фейковые новости, заявив, что Совет Европы решил оспорить полномочия азербайджанской делегации из-за Нагорного Карабаха и битвы, которую выиграла его страна. Это абсолютный фейк, потому что мы просили власти Азербайджана, прежде всего, дать разрешение нашим докладчикам на поездку в Лачинский коридор, в Нагорный Карабах. Затем мы постоянно просили дать разрешение нашим наблюдателям на наблюдение за выборами в стране. Мы просили также разрешить докладчикам посетить политических оппонентов Алиева, которые находятся в тюрьме.

Алиев, как вы знаете, имеет привычку сажать в тюрьму своих политических оппонентов. И они никогда не отвечали на наши призывы, они всегда нам отказывали. И так, после двух лет отказа уважать верховенство закона, права человека, хотя это происходит значительно дольше, отказываясь уважать требования Совета Европы, Ассамблея справедливо решила не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации.

Поскольку Алиев заявил, что ему все равно на Совет Европы, это его мнение. Я не собираюсь это комментировать. Я собираюсь поднять этот вопрос в следующую среду перед послами, перед главным министром, как я делал это в прошлом. Я приложил много усилий, чтобы вернуть азербайджанцев, я говорил о соблюдении верховенства закона, демократических процедур и защиты прав человека. Они этого не сделали.

Сначала они ответили, что предпримут меры, которых мы так и не увидели. Они освободили одного задержанного, но затем арестовали других. Так что Ассамблея выполнила свою работу. И совершенно ясно, что Ассамблея справедливо не ратифицировала полномочия делегации, и это подтверждается сегодня этими заявлениями Алиева. Мы не жалеем об этом и считаем, что поступили правильно",- отметил он.

Говоря об ультимативном отказе Алиева выполнять решения Европейского суда по правам человека, Русополос отметил, что никто не может шантажировать Совет Европы. "Совет Европы не боится таких высказываний, потому что Совет Европы принимал и принимает решения в своей Ассамблее в соответствии с верховенством права, правами человека и демократическими процедурами. После январской сессии я обратился к министрам, Комитету министров, я особо упомянул Грузию, сказав, что это не клуб, где выборочный подход приемлем, потому что завтра, и это именно то, что я сказал послам, у нас могут быть некоторые государства, которые откажутся от Суда по правам человека.

Не прошло и трех месяцев, как Алиев подтвердил мои опасения. Возьмите слово "страхи" в скобки, потому что мы ничего не боимся, не боимся Алиева или любого другого, кто ведет себя как диктатор. Так что теперь это вопрос, который, я надеюсь, Комитет министров должен будет решить. Позиция Ассамблеи предельно ясна - мы решили, что никто из наших стран-членов не может сказать, что я не уважаю правила, я откажусь от этого органа, институционального органа или другого институционального органа", - резюмировал он.