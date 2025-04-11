Пятница, 11 Апреля 2025 21:28

АрмИнфо. Глава Армянского движения Франции Жак- Раффи Папазян призвал католические церковные власти, историков и защитников наследия воздержаться от поддержки идеологической войны, которую Азербайджан ведет против Армении. Об этом Папазян заявил в связи с прошедшей 10 апреля международной конференцией в Ватикане на тему "Христианство в Азербайджане: история и современность".

"Мы не будем молчать перед лицом этого морального предательства: стереть христианскую Армению - значит, отрицать истоки христианства, которые укоренились и воплотились в этой нации", - подчеркивается в заявлении Движения.

Папазян при этом выразил убеждение, что Ватикан, помимо финансирования реновации, предоставленного Азербайджаном, ведет настоящую идеологическую войну против Армении. "Это уже не просто дипломатическое благодушие; это активное участие в уничтожении народа, который был носителем первой христианской цивилизации в истории. Настало время Папе разорвать этот дрейф и признать Армению не только свидетелем христианской веры, но и ее живой, неискоренимой колыбелью", - заявил глава Армянского движения Франции.

Движение в этом ключе напомнило, что 3 апреля 2025 года в торжественной обстановке в Ватикане послу Азербайджана при Святом Престоле Ильгару Мухтарову была вручена высшая награда Папы Римского - Большой крест ордена Пия IX. В заявлении пояснил, что традиционно эта награда присуждается деятелям, олицетворяющим мир, справедливость и христианское братство, однако её вручение вызвало скандал.

"Как можно таким образом почтить представителя государства, обвиняемого в этнических чистках, целенаправленном уничтожении армянского христианского наследия и массовых нарушениях прав человека? Это решение эквивалентно закрытию глаз на преступления против армян Нагорного Карабаха осенью 2023 года, на сломанные кресты, оскверненные церкви и изгнание людей. Это также означает выражение уважения Баку, которого он не заслуживает", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, как отметили представители движения, через неделю после вручения награды, 10 апреля в Папском Григорианском университете прошла международная конференция на тему "Христианство в Азербайджане: история и современность". Как пояснили в заявлении армянского движения, настоящей целью этой встречи было заменить армянскую память нарративом режима, отрицающего многовековое присутствие армянского народа в Арцахе.

"Использование спорного понятия "Кавказская Албания", применяемого для приписывания армянских церквей азербайджанцам, лежит в основе проекта белого геноцида: тихого уничтожения без немедленного кровопролития, но глубокого, направленного на стирание народа посредством фальсификации, присвоения и организованной амнезии. Проведение подобной конференции Ватиканом является серьезным актом, который должен быть решительно осужден. Это равносильно игнорированию камней, рукописей, литургий и гробниц, которые на протяжении веков свидетельствовали о присутствии армянских христиан на этой земле", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что 10 апреля Artsakh Monument Watch сигнализировал о том, что в Папском Григорианском университете Святого Престола в Ватикане проходит международная конференция под названием "Христианство в Азербайджане: история и современность", нацеленная на стирание армянского следа в Арцахе. В ходе конференции памятники, которые однозначно являются армянскими - с сотнями армянских надписей - представлялись как кавказско-албанские. К таким памятникам относятся Амарас, Гандзасар, Дадиванк и другие.