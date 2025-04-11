Пятница, 11 Апреля 2025 20:57

АрмИнфо. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Сейед Мортеза Мириан, высоко оценил совместные учения с армянскими военными, состоявшиеся с 9 по 10 апреля. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, в ходе учений было задействовано как легкое, так и тяжелое вооружение, а также отработаны действия снайперов. По завершении учений генерал Мириан подчеркнул, что Иран остается приверженным принципу территориальной целостности своих соседей.

Напомним, что с 9 по 10 апреля подразделения специального назначения Вооруженных сил Республики Армения и Исламской Республики Иран провели совместные учения. Основной целью этих маневров было отработка действий по нейтрализации нападений условных террористических групп на пограничные контрольно-пропускные пункты, расположенные на государственной границе между Арменией и Ираном.