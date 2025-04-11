Пятница, 11 Апреля 2025 20:23

АрмИнфо. 72-летний житель Арцаха, беженец Альберт Арустамян, бросивший в 2024 году яблоко в сторону премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оправдан. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил его адвокат Роман Ерицян.

Решение о его оправдании было принято судом общей юрисдикции первой инстанции.

Напомним, что инцидент произошел в 2024 году, когда Пашинян посетил административный район Еревана Канакер-Зейтун. В этот момент Альберт Арустамян, находясь в своей квартире на девятом этаже, бросил в его сторону яблоко, после чего был задержан.

Как утверждал тогда Ерицян, к Арустамяну, который является инвалидом второй категории, отнеслись грубо. Его задержали и доставили в отдел полиции, а на следующее утро перевели в следственный изолятор. В тот же день сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его квартире в присутствии малолетних детей, пытаясь найти яблоки того же сорта. Свидетели инцидента, (дети со двора), сообщали, что Никол Пашинян и его охрана предположили, что в них бросили гранату, и сразу же легли на землю.