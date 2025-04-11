Пятница, 11 Апреля 2025 18:03

АрмИнфо. Школа дизайна НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет <Высшая школа экономики>) открылась в Армении 2 года назад, предоставляя возможность желающим получать образование по специальности <Коммуникационный дизайн>, а с этого года и по <Цифровому дизайну UX/UI>. Годовая плата за учебу на курсе составляет 1.8 млн драмов.

PR-директор Школы дизайна НИУ ВШЭ Елена Баркова в беседе с корреспондентом АрмИнфо отметила, что эта плата оправдает полученные знания и навыки и откроет двери для успешного профессионального роста. <Мы хотим набрать на этот учебный год 45 студентов, из коих 30 - на специальность коммуникационного дизайна, и 15 - на новое направление - UX/UI>, - сказала она.

В этом году Школа дизайна НИУ ВШЭ решила открыть новое направление - цифровой дизайн (UX/UI). Направление было выбрано неслучайно, поскольку в Армении стремительно развивается ИТ-индустрия. <Кроме того, Армения интересна и логистически, поскольку здесь действует много филиалов международных компаний и, есть возможность выхода на разные рынки>, - сказал академический руководитель школы Игорь Гурович.

На вопрос проводились ли исследования относительно необходимых для восполнения ниш в Армении в контексте образования, Елена Баркова отметила, что в этом контексте рынок не исследовался, поскольку изначально школа открывалась в Армении с акцентом на эмигрировавших в связи с известными событиями русских граждан.

Отметим, что Школа дизайна НИУ ВШЭ осуществляет свои образовательные проекты в Армении в сотрудничестве с Российско-Армянским университетом (РАУ).