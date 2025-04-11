Пятница, 11 Апреля 2025 17:13

АрмИнфо. Арцахцы 14 апреля в 11:00 проведут акции протеста перед зданиями Министерства иностранных дел (МИД) и Генеральной прокуратуры Армении для представления ряда своих насущных требований. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Совет по защите прав арцахцев, выступающий инициатором митинга.

Как отметили в пресс-службе Совета, у здания МИД Армении будут озвучены требования и конкретные шаги, направленные на коллективное возвращение арцахцев в свои дома, освобождение армянских военнопленных, защиту культурного наследия и частной собственности арцахцев. Кроме того, как добавили в Совете, будет предложено выступить с государственным заявлением в Международный уголовный суд (МУС), также будет подчеркнута недопустимость отказа от международных судебных жалоб против Азербайджана и роспуска Минской группы ОБСЕ.

"В Генпрокуратуру мы представим сообщение о случаях разжигания ненависти в отношении арцахцев и потребуем объяснений о ходе уголовных производств, связанных с коррупционными явлениями в Арцахе", - отметили в Совете.

В заключении, Совет по защите прав арцахцев опроверг свою причастность к организации митинга, который пройдет 12 апреля на площади Свободы.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный Совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. Совет установил палатку на площади Свободы, где периодически проводятся встречи с различными общественно-политическими деятелями и политическими силами. А 31 марта Совет по защите прав граждан Арцаха провел акцию протеста перед зданием Министерства труда и социальных вопросов Армении. В ходе митинга Совет представил проблемы и возможные решения, касающиеся социальных программ для арцахцев.