Пятница, 11 Апреля 2025 15:31

АрмИнфо. Естественно, что в парламентской стране одна политическая сила, одно лицо не набирают 50% и более процентов голосов избирателей. Подобным образом мэр Еревана Тигран Авинян по просьбе журналистов прокомментировал результаты прошедших в Гюмри выборов, где кандидат от ГД (Гражданский договор - правящая партия) Сарик Минасян по предварительным подсчетам набрал 35,7% голосов.

<Мы выбрали парламентизм, и думаю, что в ближайшие десятилетия результаты выборов будут подобными>, - сказал он.

На замечание журналистов о том, чтоМанасян заявлял, что наберет 50% и более процентов голосов избирателей, мэр Еревана заметил, что в предвыборный этап разные заявления звучат от разных политических сил, и ко многим из них не стоит серьезно относиться.

<Наша политическая сила в 2018 году взяла курс сделать Армению страной, которая посредством демократических, прозрачных и свободных выборов будет формировать власть. Независимо от того какой процент голосов набираем на каких-либо выборах, мы не отклоняемся от этого курса. Не исключаю, что в один в день и вовсе проиграем на выборах. Мы же изначально выбрали этот путь, и начиная еще с того времени были случаи, когда наш представитель не побеждал. И думаю, это вполне нормальная практика>, - сказал Авинян.

Напомним, что по предварительным данным ЦИК РА по итогам выборов в Совет старейшин Гюмри 30 марта, распределение мандатов следующее: "Гражданский договор" (Сарик Минасян) - 14 мандатов; Коммунистическая партия Армении (Вардан Гукасян) - 8; "Мать Армения" (Карен Симонян) - 2; "Наш город" (Мартун Григорян) - 6; "Моя мощная община" (Рубен Мхитарян) - 3. Две оппозиционные силы, прошедшие в Совет старейшин Гюмри (партия "Моя мощная община" (Рубен Мхитарян) и блок "Мать Армения" (Карен Симонян), выразили готовность поддержать его кандидатуру на выборах мэра города.