Пятница, 11 Апреля 2025 15:30

АрмИнфо. Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе, соседние страны ценят это, поскольку сотрудничество вокруг мира углубляется. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе своего выступления на панельной дискуссии "Партнерство в эпоху многополярности", состоявшейся в рамках Анталийского дипломатического форума.

"Наше общее видение - углубление экономического сотрудничества и укрепление политического партнерства с различными странами. Как вы хорошо знаете, наш небольшой регион довольно сложен, и между различными странами региона также существуют конфликты. Грузия всегда играла позитивную роль в установлении мира на Южном Кавказе, и все наши соседние страны ценят это, ценят нашу позитивную роль, поскольку сотрудничество вокруг идеи мира углубляется. Поэтому мы смотрим на наши отношения с Россией мирно", - отметил Кобахидзе, передает Первый канал Грузии.

В этом ключе грузинский премьер обратил внимание, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией, две соседние страны ведут активное экономическое сотрудничество.

Кроме того, по его словам, Грузия играет очень важную стратегическую роль, поэтому она всегда была таковой и связывала Европу с Азией, Запад с Востоком, как в экономическом плане, так и в других направлениях.