Пятница, 11 Апреля 2025 15:19

АрмИнфо. После 15-летнего перерыва Армения вернется на международную хоккейную арену, приняв участие в Чемпионате мира по хоккею с шайбой IV дивизиона. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе мэрии Еревана, напомнив, что турнир пройдет в армянской столице с 13 по 19 апреля.

Как сообщили в столичном муниципалитете, на пресс-конференции в Ереване в преддверии чемпионата, градоначальник Тигран Авинян

отметил, что за последние годы Армения добилась значительного прогресса в развитии хоккея. В этой связи глава столичного муниципалитета напомнил, что хоккейная лига была основана в 2023 году, и в настоящий момент в хоккейной школе под руководством опытных тренеров обучается около 80 учеников.

Касаясь подготовки к чемпионату, Авинян напомнил о внесении изменений в детско- юношескую спортивную школу фигурного катания и хоккея с шайбой в Ереване по предложению МОНКС. "Инфраструктура этого вида спорта также развивается. В целом, те инфраструктурные изменения, которые были внесены за последние три года для различных видов спорта, создают комфортные условия для здорового образа жизни, занятий спортом и развития спорта", - добавил Авинян.

Согласно источнику, чемпионат мира пройдет с 13 по 19 апреля в ереванской детско- юношеской спортивной школе по фигурному катанию и хоккею с шайбой. В рамках турнира состоится 15 матчей с участием сборных Армении, Ирана, Кувейта, Малайзии, Индонезии и Узбекистана.

Напомним, что решение провести ЧМ по хоккею с шайбой IV дивизиона в Ереване было принято 26 сентября прошлого года на конгрессе Международной федерации хоккея в Греции. В последний раз сборная Армении принимала участие в турнире в 2010 году, когда он проходил в III дивизионе.