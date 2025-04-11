Пятница, 11 Апреля 2025 14:08

АрмИнфо. Нет каких-либо правовых процессов, связанных со мной, и не может быть. Подобным образом мэр Еревана прокомментировал недавнюю публикацию в одном из армянских СМИ, в которой говорилось, что в рамках дела ANIF (Фонд государственных интересов) прокурор придет и за ним. Как отмечалось в издании, это связано с намерением нейтрализовать Авиняна перед выборами.

<Если бы мы основывали свои действия на подобные публикации в СМИ, думаю, оказались бы в неправильном месте>, - сказал он.

На вопрос журналистов, в каких отношения мэр состоит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, он лаконично ответил <в близких>.

Напомним, что 23 мая, на заседании правительства было принято решение о роспуске Фонда государственных интересов Армении (ANIF). До завершения процесса ликвидации управление фондом передано Комитету по управлению госимуществом. В обоснованиях к постановлению не указаны причины и основания для ликвидации фонда, а также неясно, что будет с инвестициями ANIF и его дочерних компаний. Одним из крупнейших проектов ANIF стало создание национального авиаперевозчика Fly Arna. В начале года премьер-министр Никол Пашинян признал провал этой программы: авиакомпания приостановила полеты, а лицензия была отозвана. Государство вложило в Fly Arna не менее 4,8 млрд драмов (более $12 млн). В июле прошла информация о том, что эмиратская авиакомпания Air Arabia собирается подать иск против Армении в арбитражный суд из-за национального авиаперевозчика - авиакомпании Fly Arna. Ранее АрмИнфо сообщало о возникших проблемах у Fly Arna, вызванных, в первую очередь, с невыполнением армянской стороной условий, принятых на себя при создании авиакомпании. Речь, в первую очередь, шла о компенсации государством расходов при выполнении авиарейсов. Перевозчик прекратил полеты с 10 января. До этого один из основных акционеров перевозчика - Air Arabia отозвала один из двух своих самолетов.

Еще одной крупной инвестицией ANIF стало совместное с арабской компанией <Масдар> строительство солнечной электростанции в селе Даштадем в Талине. Однако строительство не началось, несмотря на запланированные сроки.

ANIF также предоставила софинансирование для открытия ресторана Hard Rock в центре Еревана, потратив на это не менее $500 тыс. из госсредств. Хотя ресторан функционирует, но Международный валютный фонд выразил сомнения в целесообразности таких инвестиций, подчеркнув, что ANIF не должен инвестировать в сферу общественного питания.

В 2022-2023 годах Комиссия по предотвращению коррупции и Служба государственного контроля выявили случаи злоупотреблений и хищений в фонде. КПК заинтересовалась деятельностью ANIF в рамках производства в отношении нынешнего мэра Еревана Тиграна Авиняна, которое касалось совмещения им нескольких должностей. Производство было возбуждено в декабре 2022 г. Также в 2023 году Международный валютный фонд обнаружил проблемы с отчетностью и управлением в ANIF, что привело к ограничению его деятельности правительством.