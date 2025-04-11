Пятница, 11 Апреля 2025 14:07

АрмИнфо. Армению посетит делегация Парламентской ассамблеи "Евронест". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального Собрания РА.

Согласно источнику, визит делегации, возглавляемой сопредседателем ПА "Евронест" Сергеем Лагодинским, состоится 14-16 апреля.

Отметим, что Парламентская ассамблея "Евронест" - парламентская организация Восточного партнерства между Европейским Союзом и восточноевропейскими партнерами, в том числе, и Армении.