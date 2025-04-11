Пятница, 11 Апреля 2025 13:32

АрмИнфо.Ливанский офис "Ай Дат" Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн (АРФД) направил письма послам ряда стран с призывом оказать давление на Азербайджан, чтобы остановить ложные судебные процессы и обеспечить освобождение армянских военнопленных.

Как отмечается в пресс-службе АРФД, письма были адресованы послам США, Россия, Саудовской Аравии, Франции, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Греции, Кипра и Индии. В письме "Ай Дат" обращается внимание на то, что судилища в отношении армян в Баку являются явным предупреждением для жителей Арцаха, которые хотели бы воспользоваться своим закрепленным международным правом на возвращение.

В этом ключе в АРФД напомнили, что армянские заложники в Баку подвергаются бесчеловечному обращению, включая пытки с использованием запрещенных психотропных веществ. Кроме того, как указывается в письме, нарушаются их права: они не имеют доступа к независимым адвокатам и переводчикам, возможности обжалования решений, посещения членов семьи и приостановления наказания по состоянию здоровья. "Все это представляет собой серьезные и систематические нарушения Азербайджаном международных обязательств в отношении военнопленных",

- подчеркивается в письме.

В связи с вышеизложенным "Ай Дат" указал на императив создания миссии экспертов под эгидой Постоянного совета ОБСЕ для тщательного расследования серьезных нарушений, угрожающих принципам работы этой организации в области человеческого измерения. "Ай Дат" в своем письме призывает государства-члены ОБСЕ активизировать экспертную работу по внедрению 12-го пункта Московского механизма от 1991 года или других соответствующих механизмов ОБСЕ для защиты заложников и обеспечения соблюдения прав человека.

"Мы также выражаем глубокую обеспокоенность в связи с приказом властей Баку о закрытии офисов Международного комитета Красного Креста (МККК) и офисов Организации Объединенных Наций (ООН). Это препятствует как поддержке армянских заложников, так и гуманитарному надзору. Мы призываем ваше правительство оказать необходимое давление, чтобы остановить ложные судебные процессы и освободить армянских военнопленных ", - отмечается в письме.

"Ай Дат" также призвал к возобновлению работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ для мирного, справедливого и законного урегулирования арцахского вопроса, а также обеспечения международных гарантий. В письме подчекивается, что это позволит обеспечить безопасное возвращение насильственно перемещенных арцахцев на их историческую родину, которая в настоящее время подвергается этнической чистке.

В "Ай Дат" также выразили убеждение, что в этих условиях подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном противоречит международным ценностям и принципам. "Офис "Ай Дат" АРФ "Дашнакцутюн" Ливана заявляет о своей непоколебимой поддержке справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, но не нынешнего, продиктованного в одностороннем порядке "мирного договора", который ожидает подписания обеими странами. Это противоречит международным ценностям и принципам, включая основополагающий принцип о том, что любое международное соглашение, достигнутое с помощью угрозы силой или ее применения, является недействительным. В частности, это не соответствовало бы "закону Венской конвенции ООН о международных договорах" от 1969 года и "Хельсинкскому Заключительному акту" от 1975 года", - резюмировали в письме.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.

Добавим, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.