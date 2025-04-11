Пятница, 11 Апреля 2025 13:30

АрмИнфо. Делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном, примет участие в весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НС РА.

Визит армянской делегации состоится с 16 по 19 апреля. В состав делегации вошли депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Алексей Сандыков, депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян, другие официальные лица.