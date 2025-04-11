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АрмИнфо. Делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном, примет участие в весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НС РА.
Визит армянской делегации состоится с 16 по 19 апреля. В состав делегации вошли депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Алексей Сандыков, депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян, другие официальные лица.
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|Армению посетит делегация Парламентской ассамблеи "Евронест"
|В мире, где отсутствует мир, его необходимо восстановить - депутат НС Армении
|Офис "Ай Дат" Ливана призвал страны сопредседатели МГ ОБСЕ оказать давление на Азербайджан для освобождения армянских военнопленных
|Спикер НС РА примет участие в заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге
|Встреча Путина с Пашиняном и Алиевым 9 мая в Москве не планируется: пресс-секретарь премьера Армении
|В Армении существует огромная потребность в переменах, которые способна осуществить "четвертая фракция" - политолог
|Следующее заседание СМИД СНГ состоится в Душанбе 9 октября
|Минюст Армении опроверг слухи о принуждении хозсубъектов к уплате штрафов до обращения в суд
|ANCA призывает Трампа отменить американское финансирование продажи грузовых самолетов геноцидальному азербайджанскому режиму
|Прежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана - историк
|Глава МИД Грузии вновь предложила Армении и Азербайджану помощь в достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Понижение температуры воздуха и дожди - прогноз синоптиков
|Депутат НС: Неисполнение судебных решений ЕСПЧ подрывает авторитет международных конвенций
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Материалы дела в отношении Овика Агазаряна с обвинительным заключением направлены в суд
|Арарат Мирзоян с коллегами из Азербайджана и Грузии в рамках Анталийского дипломатического форума примет участие в панельной дискуссии
|Араик Хзмалян возглавил Общественный совет Армении
|Ваан Костанян с Айше Беррис Экинджи обсудил норамизацию армяно-турецких отношений
|Энергия молодости, дух командной игры и вера в силу знаний: в РАУ стартовала межвузовская "Универсиада-2025"
|Правозащитник: Судилища нужны Азербайджану для устранения арцахского вопроса с правовой точки зрения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Правозащитник: До освобождения армянских военнопленных невозможно обеспечить мир с Азербайджаном
|Армения и Чехия готовы к углублению сотрудничества
|ЦИК Армении утвердила стратегический план развития комиссии на ближайшие четыре года
|В МИД Армении выступили с заявлением в связи с очередной годовщиной погромов армян в Мараге
|Секретарь Совбеза: Если у нас будет какая-либо информация об угрозах безопасности на границе - мы однозначно поделимся с общественностью
|Ереван и Неаполь вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве и дружбе
|В мирном договоре отсутствует важная гуманитарная составляющая: вопрос об армянских пленных - BBC World Service
|Artsakh Monument Watch: В Папском Григорианском университете Святого Престола проходит конференция, нацеленная на стирание армянского следа в Арцахе
|В Минюсте вновь заверили, что вопрос изменения преамбулы Конституции не обсуждался
|Вице-спикер Госдумы РФ: Есть силы, которые пытаются разорвать и растащить исторические корни армяно-российских связей
|Жители села Касах разблокировали дорогу Ереван-Аштарак и отправились на переговоры с чиновниками
|У экс-коммерческого директора ЗАО АЭС требуют изъять 17 объектов недвижимости и денежные средства
|Вардан Осканян назвал фейком распространяемые в сети документы по переговорам между Арменией и Конгрессом США по признанию Геноцида армян
|С апреля по декабрь 2025 года в Армении будет действовать новая программа поддержки перемещенных из Арцаха
|Группа дружбы Швеция-Армения Риксдага выступила с заявлением по поводу завершения армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного соглашения
|С 15 апреля по 15 июля включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистов
|Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в Армении
|Жители села Касах перекрыли дорогу Аштарак-Ереван, требуя не сокращать маршрутную линию автобуса № 59
|Армения откроет резидент-посольство в Султанате Оман
|Депутат НС РА: власти Азербайджана прибегают к откровенному шантажу
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