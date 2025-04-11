Пятница, 11 Апреля 2025 13:13

АрмИнфо. Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян опровергла муссируемые в прессе слухи о том, что президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед ежегодным парадом на Красной площади в Москве 9 мая.

<9 мая не запланирована встреча в трехстороннем формате - Пашинян-Путин-Алиев>, - заявила в беседе с госагентством Арменпресс Назели Багдасарян, касаясь распространенной в СМИ информации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 марта в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет на торжествах, которые пройдут в Москве 9 мая.

<По информации, переданной нам из российских кругов, 9 мая будет достигнута договоренность о том, что после майских праздников Армения и Азербайджан подпишут в Алма-Ате некий документ о мире. Казахстан, Алма-Ата, как место подписания выбрано не случайно, поскольку Пашинян поставил Алма-Атинскую декларацию в центр армяно- азербайджанских переговоров>, - ранее писала газета <Жоговурд>.