Пятница, 11 Апреля 2025 13:11

АрмИнфо. В Армении существует огромная потребность в переменах. Об этом пишет политолог, член Группы "Альтернативные проекты" Вае Ованнисян.

По его словам, широкий общественный спрос на перемены и его нереализуемость, с одной стороны, и очевидная усталость и неспособность властей обеспечить безопасное и устойчивое развитие, с другой, указывают на единственно верный путь: политическая реальность трех фракций в Национальном Собрании Армении должна закончиться, стране, условно говоря, необходима четвертая фракция, которая должна будет представлять собой новую волну, направленную на формирование внутренней солидарности и послевоенного восстановления страны.

"Армения должна найти новые формулы общения внутри себя и с внешним миром. Это могут сделать только новые политические власти. Чтобы двигаться вперед, Армении нужна новая идея, и новая политическая реальность. В стране существует огромная потребность в переменах, в общественной сфере есть действительно хороший список деятелей, которые смогут генерировать новые идеи и новые ценности. В регионах формируется новая региональная элита, авторитет которой растет. Это одна из важнейших предпосылок восстановления политического поля", - считает политолог.

По его мнению, эти важные предпосылки уже формируются достаточно быстрыми темпами, чтобы вырвать Армению из тисков поражения и заложить основы для строительства настоящего государства. "Это как раз и есть формирование так называемой четвертой фракции как основы новой, прочной власти, что важно для безопасной отставки нынешнего правительства. Эти правительство, которое на этапе своего ухода способно подвергнуть страну чрезвычайным рискам. Недавно я где-то прочитал очень меткое описание: их лозунг не "после нас хоть потоп", а "после нас потоп неизбежен". Мы обязательно должны учитывать, что эта политическая группа живет в ином состоянии сознания, в иной, уже своей "образовательной системе", и у них есть свои специфические представления о своем неизбежном устранении. Под четвертой фракцией я подразумеваю фундаментальное изменение политической реальности. Особо подчеркнем, что часть сегодняшних парламентских ресурсов может и должна сыграть свою роль в формировании нового правительства. Если мы не пойдем по этому пути, если мы не сформируем базовый резерв государственного мышления, мы приведем страну к распаду. Гюмри продемонстрировал весьма тревожный факт: господство отдельных лиц, семей и кланов над политическими институтами. Это очень регрессивная система, которая не приведет к стратегическому развитию страны. Постниколаевская Армения даже на переходном этапе, который уже начался, требует серьезной политической мысли, серьезных идей для движения вперед. Стране нужен свежий воздух, новые идеи, новые правила, новая мораль... Будет ли все это исходить от архаичных объединений, больших семей, кланов, спаянных разной историей? Конечно, нет. Наш народ заплатил очень высокую цену, чтобы несколько человек, с их связями и деньгами, теперь могли начать писать следующую страницу истории о нас. Послевоенное восстановление означает заражение общества идеей восстановления собственного дома, превращение ее в сверхидею каждого отдельного человека и коллективного сообщества. Это возможно только благодаря новому контенту. Только так можно преодолеть токсичную пропасть между прошлым и настоящим. Новые подразделения дают возможность сформировать элиту способных людей, состоящую из способных людей разных поколений, с разными взглядами и разными сильными сторонами. Если мы действительно хотим, чтобы этот кошмар закончился, нам нужно предпринять конкретные шаги", - подчеркнул Ваге Ованнисян.