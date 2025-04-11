Пятница, 11 Апреля 2025 11:29

АрмИнфо. В Министерстве юстиции Армении опровергли мнение о том, что ведомство намерено заставить хозяйствующие субъекты уплачивать штрафы до обращения в суд в связи с предполагаемыми изменениями в Кодексе административного судопроизводства.

Как заверили в пресс-службе Минюста Армении в связи с распространенными в СМИ заявлениями, проект, касающийся внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях не преследует цель банкротить хозяйствующие субъекты. "Это утверждение было озвучено неоднократно в выступлениях, интервью и заявлениях как самого Министерства юстиции, так и главы Минюста в различных форматах. Ведомство вновь подчеркивает, что согласно ч.1 ст. 88 закона "Об основах администрирования и административном производстве", денежные требования подлежат исполнению на основании обжалуемых административных актов в порядке, установленном законом Армении "О принудительном исполнении судебных актов", - подчеркнули в ведомстве.

В Минюсте в этой связи заверили, что акт не считается не подлежащим обжалованию и исполнению, пока вердикт не вступил в полную силу. "Заявления о том, что Министерство или правительство преследуют цель заставить хозсубъекты выполнить денежные требования - выплатить штрафы и лишь затем обратиться в суд, не соответствуют действительности", - подчеркнули представители ведомства.

В Минюсте в этом ключе обратили внимание, что предлагаемые изменения касаются возможности подачи ходатайства о применении средств обеспечения иска в случае оспаривания административного акта. "То есть гражданин, адвокат или хозсубъект смогут ходатайствовать и просить суд приостановить исполнение административного акта до вынесения окончательного судебного решения. Следовательно, предлагаемое изменение касается не уплаты штрафа, а вопросов обжалования административного акта в судебном порядке", - пояснили в Министерстве.

Далее отмечается, что в случае принятия предлагаемых изменений у гражданина также будет возможность обжаловать административные акты. Разница, как отметили в Минюсте, будет заключаться в том, что при необходимости он должен будет обосновать в приложении к своему исковому заявлению, почему действие административного акта должно быть приостановлено и какие последствия могут возникнуть для него, если оно не будет приостановлено. "На самом деле, цель этого проекта - защитить наших граждан и хозсубъектов от недобросовестных лиц, чьи действия ставят под угрозу интересы общества", - заверили в ведомстве.

Между тем, как отмечается в сообщении, административные акты, если они обжалованы в суде, не будут приостановлены сами по себе в тех случаях, когда запрещается незаконное строительство, деятельность предприятий общественного питания, действия, наносящие ущерб окружающей среде, или деятельность финансовой организации, которая продолжает выдавать кредиты гражданам и так далее. "В таких случаях ненадлежащая реакция государства на правонарушение может поставить под угрозу интересы широкого круга общественности. В результате изменений во всех этих случаях административное вмешательство государства будет более эффективным. Лица, получающие административное управление, также будут иметь юридическую возможность обратиться в суд с ходатайством о том, чтобы последний принял решение о приостановлении или неприостановлении действия административного акта, основываясь на объективных обстоятельствах и приняв беспристрастное решение, что может стать гарантией сбалансированности прав всех сторон", - резюмировали в Минюсте.

Отметим, что в это же время независимые эксперты считают, что в случае введения нового законопроекта граждане станут "штрафным материалом". Как отметил специалист конституционного и административного права Ваге Григорян, впоследствии граждане либо вообще перестанут обращаться в административные суды, либо будут вынуждены годами ждать возврата суммы незаконно наложенного на них штрафа.