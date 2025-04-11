Arminfo.info


 Пятница, 11 Апреля 2025 11:13
Александр Аванесов

Прежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана - историк

Прежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана - историк

АрмИнфо.  Прежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Об этом в своей статье на странице в Facebook  пишет кандидат исторических наук Мигран Акопян.

По его словам, когда в Армении существовало государство, существовали и внешние силы, были союзники, работали системы, действовали защитники истины и справедливости, твердо стоявшие на стороне этого государства. "Было уважение к армянскому государству, вере, истории, боли и страданиям, а кое-где и ярко выраженное сочувствие, была видимая и невидимая поддержка. Когда у армян было государство, они сохранили свою родину, и мир с уважением отнесся к этому факту, к этим усилиям. Когда было государство, Ватикан впервые в истории признал Армянскую Апостольскую Церковь как равноправную сестринскую структуру, организовал литургию в соборе Святого Петра в память о жертвах Геноцида армян, провозгласил Григора Нарекаци Патриархом Вселенской Римской Церкви и установил статую Нарекаци во дворе Ватикана. Святой Престол открыл секретный архив Ватикана, опубликовав материалы о Геноциде армян в 7 томах. Все это не упало с неба. Все это существовало потому, что у армян было государство и государственные деятели, чья долгая и упорная дипломатическая работа привела к чему-то, что стало поистине источником гордости как на родине, так и за рубежом. Но это, как говорится, было в прошлой жизни. В 2018 году армяне с криками "C душком" и "Всё будет хорошо" отвергли государство и привели к власти необразованных уличных мальчишек.  Не будем останавливаться на трагических итогах 7 лет отсутствия государственности, все и так ясно. Давайте просто зафиксируем, что  Никол (премьер-министр РА - ред.) и его министр иностранных дел (Арарат Мирзоян - ред.), вместе с мусором под названием "послы" довели ситуацию до того, что государство Азербайджан совместно с одним из теологических университетов Ватикана организует в самом Ватикане "международную конференцию этнологов", где должно быть "научно представлено", что то, что создавалось в Арцахе на протяжении тысячелетий, является наследием не армян, а "кавказских албанцев", - отметил историк.

В этом ключе, по его словам, вполне естественно, что Гандзасар, Амарас и Дадиванк Азербайджан представляет  не армянскими памятниками культуры. "По сути, азербайджанское государство, пытаясь присвоить себе армянское наследие, решает свою собственную проблему, и прежде чем обвинять Ватикан, давайте зафиксируем, кто именно  впервые в истории  признал Карабах частью Азербайджана, тем самым, заявив миру, что армянское государство отказывается не только от своей Родины, но и от своей истории, наследия и правды.  Потому что если Карабах - это Азербайджан, то Гандзасар - это Албания.  Поэтому Ватикан, как и любой другой международный игрок, имеет право плюнуть на Никола, отказавшегося от достоинства.  Армяне не имеют права мириться с отсутствием государственности, унижением, изменой, а тем более, требовать уважения и сострадания от других. Другое дело, как Ватикан относится к государству, уничтожившему христианское поле хачкаров, но это тема для другого разговора.  Когда Вольтеру говорили: "Жизнь сложна", он всегда отвечал: "По сравнению с чем?" Это "позорное дело" Ватикана и Азербайджана - очередной эпизод сравнения государства и негосударства, государственных людей и уличной нечисти.  И если армяне ожидают уважения, сострадания и поддержки от мира, они должны сначала уважать себя, найти в себе силы и выбросить негосударство и его воплощение - режим николистов - на свалку истории", - написал Мигран Акопян, опубликовавший в качестве постскриптума видео, на котором много лет назад посол Армении при Святом Престоле, покидая свой пост, рассказывает о работе армянской дипломатии в Ватикане. "Кем мы были, и кем мы стали, где мы были,  и куда мы пришли" - резюмировал историк. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Мэр Еревана о деле про ANIF: Нет каких-либо правовых процессов, связанных со мной, и не может бытьМэр Еревана о деле про ANIF: Нет каких-либо правовых процессов, связанных со мной, и не может быть
Армению  посетит делегация Парламентской ассамблеи Армению  посетит делегация Парламентской ассамблеи "Евронест"
В мире, где отсутствует мир, его необходимо восстановить - депутат НС АрменииВ мире, где отсутствует мир, его необходимо восстановить - депутат НС Армении
Офис Офис "Ай Дат" Ливана призвал страны сопредседатели МГ ОБСЕ оказать давление на Азербайджан для освобождения армянских военнопленных
Спикер НС РА примет участие в заседании МПА СНГ в Санкт-ПетербургеСпикер НС РА примет участие в заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге
Встреча Путина с Пашиняном и Алиевым 9 мая в Москве не планируется: пресс-секретарь премьера АрменииВстреча Путина с Пашиняном и Алиевым 9 мая в Москве не планируется: пресс-секретарь премьера Армении
В Армении существует огромная потребность в переменах, которые способна осуществить В Армении существует огромная потребность в переменах, которые способна осуществить "четвертая фракция" - политолог
Следующее заседание СМИД СНГ состоится в Душанбе 9 октябряСледующее заседание СМИД СНГ состоится в Душанбе 9 октября
Минюст Армении опроверг слухи о принуждении хозсубъектов к уплате штрафов до обращения в судМинюст Армении опроверг слухи о принуждении хозсубъектов к уплате штрафов до обращения в суд
ANCA призывает Трампа отменить американское финансирование продажи грузовых самолетов геноцидальному азербайджанскому режимуANCA призывает Трампа отменить американское финансирование продажи грузовых самолетов геноцидальному азербайджанскому режиму
Прежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана - историкПрежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана - историк
Глава МИД Грузии вновь предложила Армении и Азербайджану помощь в достижении долгосрочного мира на Южном КавказеГлава МИД Грузии вновь предложила Армении и Азербайджану помощь в достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе
Понижение температуры воздуха и дожди - прогноз синоптиковПонижение температуры воздуха и дожди - прогноз синоптиков
Депутат НС: Неисполнение судебных решений ЕСПЧ подрывает авторитет международных конвенцийДепутат НС: Неисполнение судебных решений ЕСПЧ подрывает авторитет международных конвенций
В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформациюВ Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
Материалы дела в отношении Овика Агазаряна с обвинительным заключением направлены в судМатериалы дела в отношении Овика Агазаряна с обвинительным заключением направлены в суд
Арарат Мирзоян с коллегами из Азербайджана и Грузии в рамках Анталийского дипломатического форума примет участие в панельной дискуссииАрарат Мирзоян с коллегами из Азербайджана и Грузии в рамках Анталийского дипломатического форума примет участие в панельной дискуссии
Араик Хзмалян возглавил Общественный совет АрменииАраик Хзмалян возглавил Общественный совет Армении
Ваан Костанян с Айше Беррис Экинджи обсудил норамизацию армяно-турецких отношенийВаан Костанян с Айше Беррис Экинджи обсудил норамизацию армяно-турецких отношений
Энергия молодости, дух командной игры и вера в силу знаний: в РАУ стартовала межвузовская Энергия молодости, дух командной игры и вера в силу знаний: в РАУ стартовала межвузовская "Универсиада-2025"
Правозащитник: Судилища нужны Азербайджану для устранения арцахского вопроса с правовой точки зренияПравозащитник: Судилища нужны Азербайджану для устранения арцахского вопроса с правовой точки зрения
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Правозащитник: До освобождения армянских военнопленных невозможно обеспечить мир с АзербайджаномПравозащитник: До освобождения армянских военнопленных невозможно обеспечить мир с Азербайджаном
Армения и Чехия готовы к углублению сотрудничестваАрмения и Чехия готовы к углублению сотрудничества
ЦИК Армении утвердила стратегический план развития комиссии на ближайшие четыре годаЦИК Армении утвердила стратегический план развития комиссии на ближайшие четыре года
В МИД Армении выступили с заявлением в связи с очередной годовщиной погромов армян в МарагеВ МИД Армении выступили с заявлением в связи с очередной годовщиной погромов армян в Мараге
Секретарь Совбеза: Если у нас будет какая-либо информация об угрозах безопасности на границе - мы однозначно поделимся с общественностьюСекретарь Совбеза: Если у нас будет какая-либо информация об угрозах безопасности на границе - мы однозначно поделимся с общественностью
Ереван и Неаполь вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве и дружбеЕреван и Неаполь вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве и дружбе
В мирном договоре отсутствует важная гуманитарная составляющая: вопрос об армянских пленных - BBC World ServiceВ мирном договоре отсутствует важная гуманитарная составляющая: вопрос об армянских пленных - BBC World Service
Artsakh Monument Watch: В Папском Григорианском университете Святого Престола проходит конференция, нацеленная на стирание армянского следа в АрцахеArtsakh Monument Watch: В Папском Григорианском университете Святого Престола проходит конференция, нацеленная на стирание армянского следа в Арцахе
В Минюсте вновь заверили, что вопрос изменения преамбулы Конституции не обсуждалсяВ Минюсте вновь заверили, что вопрос изменения преамбулы Конституции не обсуждался
Вице-спикер Госдумы РФ: Есть силы, которые пытаются разорвать и растащить исторические корни армяно-российских связейВице-спикер Госдумы РФ: Есть силы, которые пытаются разорвать и растащить исторические корни армяно-российских связей
Жители села Касах разблокировали дорогу Ереван-Аштарак и отправились на переговоры с чиновникамиЖители села Касах разблокировали дорогу Ереван-Аштарак и отправились на переговоры с чиновниками
У экс-коммерческого директора ЗАО АЭС требуют изъять 17 объектов недвижимости и денежные средстваУ экс-коммерческого директора ЗАО АЭС требуют изъять 17 объектов недвижимости и денежные средства
Вардан Осканян назвал фейком распространяемые в сети документы по переговорам между Арменией и Конгрессом США по признанию Геноцида армянВардан Осканян назвал фейком распространяемые в сети документы по переговорам между Арменией и Конгрессом США по признанию Геноцида армян
С апреля по декабрь 2025 года в Армении будет действовать новая программа поддержки перемещенных из АрцахаС апреля по декабрь 2025 года в Армении будет действовать новая программа поддержки перемещенных из Арцаха
Группа дружбы Швеция-Армения Риксдага выступила с заявлением по поводу завершения армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного соглашенияГруппа дружбы Швеция-Армения Риксдага выступила с заявлением по поводу завершения армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного соглашения
С 15 апреля по 15 июля включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистовС 15 апреля по 15 июля включительно в Армении пройдут очередные сборы резервистов
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в АрменииИностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в Армении
Жители села Касах перекрыли дорогу Аштарак-Ереван, требуя не сокращать маршрутную линию автобуса № 59Жители села Касах перекрыли дорогу Аштарак-Ереван, требуя не сокращать маршрутную линию автобуса № 59
Армения откроет резидент-посольство в Султанате ОманАрмения откроет резидент-посольство в Султанате Оман
Депутат НС РА: власти Азербайджана прибегают к откровенному шантажуДепутат НС РА: власти Азербайджана прибегают к откровенному шантажу
Глава ПА ОБСЕ собирается в ближайшем будущем посетить регион Южного КавказаГлава ПА ОБСЕ собирается в ближайшем будущем посетить регион Южного Кавказа
Армения присоединилась к Европейской Комиссии по борьбе с ящуромАрмения присоединилась к Европейской Комиссии по борьбе с ящуром
Омбудсмен Армении: Разжигание ненависти в отношении армян Арцаха недопустимоОмбудсмен Армении: Разжигание ненависти в отношении армян Арцаха недопустимо
Лавров и представитель Алиева обсудили ряд актуальных международных и региональных сюжетовЛавров и представитель Алиева обсудили ряд актуальных международных и региональных сюжетов
Сборная Грузии по футболу наказана за непристойное поведение болельщиков после матча со сборной АрмениейСборная Грузии по футболу наказана за непристойное поведение болельщиков после матча со сборной Арменией
Армянская сторона продолжает опровергать вражескую дезинформациюАрмянская сторона продолжает опровергать вражескую дезинформацию
Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила усилия Туркменистана на пути вступления в ВТО Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила усилия Туркменистана на пути вступления в ВТО
Главы  ФИФА и УЕФА  поздравили Меликбекяна с избранием в Исполнительный комитет УЕФАГлавы  ФИФА и УЕФА  поздравили Меликбекяна с избранием в Исполнительный комитет УЕФА
Миссия наблюдателей ЕС  увеличила количество ночных патрулейМиссия наблюдателей ЕС  увеличила количество ночных патрулей
Армения впервые примет чемпионат Европы по карате среди взрослыхАрмения впервые примет чемпионат Европы по карате среди взрослых
Депутат НС: законопроект Депутат НС: законопроект "О климате" находится на завершающей стадии разработки
Армения и Кипр готовы развивать существующий уровень сотрудничестваАрмения и Кипр готовы развивать существующий уровень сотрудничества
Член движения Член движения "Вместе": Это должна быть не только борьба арцахцев, но и всего армянства
Спеназовцы ВС Армении и Ирана проведут совместные учения Спеназовцы ВС Армении и Ирана проведут совместные учения 
Место  Вилена Габриеляна в  НС Армении займет Артем МеграбянМесто  Вилена Габриеляна в  НС Армении займет Артем Меграбян
Генпрокурор РА избрана кандидатом в члены Исполкома Международной ассоциации прокуроровГенпрокурор РА избрана кандидатом в члены Исполкома Международной ассоциации прокуроров
Делегация ЕС предупреждает своих партнеров об угрозе фишинга со стороны злоумышленниковДелегация ЕС предупреждает своих партнеров об угрозе фишинга со стороны злоумышленников
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Читать больше



Эксперты
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Вопрос с так называемым Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
Проклятие исторической справедливости - мнениеПроклятие исторической справедливости - мнение
Искандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшатьсяИскандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшаться
Читать больше
Комментируемые
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна
Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашенияПашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности АзербайджанаЧтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляцииЭкс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовкуНаходящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку
Армянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с РоссиейАрмянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с Россией
Шармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломитьШармазанов: Наши соотечественники из бакинской тюрьмы показали, что армянскую душу можно заточить, но нельзя сломить
Дашнакцакан: Нашей главной целью остается устранение от власти Никола ПашинянаДашнакцакан: Нашей главной целью остается устранение от власти Никола Пашиняна
Заявление партии Заявление партии "ДОК": Слухи о задержании Вардана Гукасяна не соответствуют действительности





Армения на уровне замглавы внешнеполитического ведомства представлена на СМИД СНГ в АлматыАрмения на уровне замглавы внешнеполитического ведомства представлена на СМИД СНГ в Алматы