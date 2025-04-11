Пятница, 11 Апреля 2025 11:13

АрмИнфо. Прежде чем обвинять Ватикан, необходимо напомнить, кто признал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Об этом в своей статье на странице в Facebook пишет кандидат исторических наук Мигран Акопян.

По его словам, когда в Армении существовало государство, существовали и внешние силы, были союзники, работали системы, действовали защитники истины и справедливости, твердо стоявшие на стороне этого государства. "Было уважение к армянскому государству, вере, истории, боли и страданиям, а кое-где и ярко выраженное сочувствие, была видимая и невидимая поддержка. Когда у армян было государство, они сохранили свою родину, и мир с уважением отнесся к этому факту, к этим усилиям. Когда было государство, Ватикан впервые в истории признал Армянскую Апостольскую Церковь как равноправную сестринскую структуру, организовал литургию в соборе Святого Петра в память о жертвах Геноцида армян, провозгласил Григора Нарекаци Патриархом Вселенской Римской Церкви и установил статую Нарекаци во дворе Ватикана. Святой Престол открыл секретный архив Ватикана, опубликовав материалы о Геноциде армян в 7 томах. Все это не упало с неба. Все это существовало потому, что у армян было государство и государственные деятели, чья долгая и упорная дипломатическая работа привела к чему-то, что стало поистине источником гордости как на родине, так и за рубежом. Но это, как говорится, было в прошлой жизни. В 2018 году армяне с криками "C душком" и "Всё будет хорошо" отвергли государство и привели к власти необразованных уличных мальчишек. Не будем останавливаться на трагических итогах 7 лет отсутствия государственности, все и так ясно. Давайте просто зафиксируем, что Никол (премьер-министр РА - ред.) и его министр иностранных дел (Арарат Мирзоян - ред.), вместе с мусором под названием "послы" довели ситуацию до того, что государство Азербайджан совместно с одним из теологических университетов Ватикана организует в самом Ватикане "международную конференцию этнологов", где должно быть "научно представлено", что то, что создавалось в Арцахе на протяжении тысячелетий, является наследием не армян, а "кавказских албанцев", - отметил историк.

В этом ключе, по его словам, вполне естественно, что Гандзасар, Амарас и Дадиванк Азербайджан представляет не армянскими памятниками культуры. "По сути, азербайджанское государство, пытаясь присвоить себе армянское наследие, решает свою собственную проблему, и прежде чем обвинять Ватикан, давайте зафиксируем, кто именно впервые в истории признал Карабах частью Азербайджана, тем самым, заявив миру, что армянское государство отказывается не только от своей Родины, но и от своей истории, наследия и правды. Потому что если Карабах - это Азербайджан, то Гандзасар - это Албания. Поэтому Ватикан, как и любой другой международный игрок, имеет право плюнуть на Никола, отказавшегося от достоинства. Армяне не имеют права мириться с отсутствием государственности, унижением, изменой, а тем более, требовать уважения и сострадания от других. Другое дело, как Ватикан относится к государству, уничтожившему христианское поле хачкаров, но это тема для другого разговора. Когда Вольтеру говорили: "Жизнь сложна", он всегда отвечал: "По сравнению с чем?" Это "позорное дело" Ватикана и Азербайджана - очередной эпизод сравнения государства и негосударства, государственных людей и уличной нечисти. И если армяне ожидают уважения, сострадания и поддержки от мира, они должны сначала уважать себя, найти в себе силы и выбросить негосударство и его воплощение - режим николистов - на свалку истории", - написал Мигран Акопян, опубликовавший в качестве постскриптума видео, на котором много лет назад посол Армении при Святом Престоле, покидая свой пост, рассказывает о работе армянской дипломатии в Ватикане. "Кем мы были, и кем мы стали, где мы были, и куда мы пришли" - резюмировал историк.