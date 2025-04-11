Пятница, 11 Апреля 2025 11:11

АрмИнфо. Грузия готова внести свой вклад в установлении прочного мира на Южном Кавказе. Об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в ходе панельной дискуссии на Дельфийском экономическом форуме.

Она вновь заявила о готовности Тбилиси поддержать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. По ее словам, Грузия хочет помочь обеим сторонам вести диалог и подписать мирное соглашение.

"Наша страна уже зарекомендовала себя как нейтральная площадка для переговоров между Азербайджаном и Арменией и готова продолжать поддерживать этот процесс. Главная цель - достижение устойчивого мира в регионе", - подчеркнула Бочоришвили, передают СМИ.