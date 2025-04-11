Пятница, 11 Апреля 2025 11:04

АрмИнфо. Армения на уровне замглавы внешнеполитического ведомства Мнацакана Сафаряна представлена на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СМИД СНГ в Алматы. Об этом стало известно с протокольной фотографии, сделанной перед началом заседания Совета министров иностранных дел в узком составе.

Заметим, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян в эти дни будет находиться с визитом в Турции.